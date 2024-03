"Meine Arme haben geblutet": Star Trek-Star zog sich beim Dreh massive Verletzungen zu und trägt heute noch Narben davon

Das Sci-Fi-Franchise Star Trek zu drehen ist harte Arbeit und manchmal nicht ganz ungefährlich. Davon kann vor allem eine der Schauspielerinnen aus dem Film Star Trek: First Contact ein Lied singen.

Die Verantwortlichen hinter Star Trek hatten schon immer ein Händchen dafür, hochkarätige Schauspieler:innen für ihr manchmal doch sehr spezielles Sci-Fi-Franchise zu gewinnen. Einer der größten Casting-Coups dürfte die Besetzung von Alfre Woodard gewesen sein, die im Film Star Trek VIII - Der erste Kontakt die Bekanntschaft von Captain Picard (Patrick Stewart) und Co. macht.

Dass die mehrfache Emmy- und Grammy-Preisträgerin sich dafür hergab, hatte vor allem damit zu tun, dass der (fast gleichaltrige) Regisseur und Riker-Darsteller Jonathan Frakes ihr Patenkind ist. Darüber hinaus ist sie mit Geordi-Darsteller LeVar Burton befreundet.

Trek-News: Fan-Favorit wird auch im Finale von Discovery nicht auftreten

Star Trek-Explosion war nicht auf Betäuben gestellt

Im Interview mit Collider (via Looper) erinnerte sich Woodard Jahre später daran, wie taff der Dreh für den actionorientierten Kinofilm war, in dem ihr Charakter Lily Sloane es via Zeitreise-Schabernack mit der Enterprise-D-Crew und den Borg zu tun bekommt. Besonders eine gefährliche Action-Szene blieb ihr im Gedächtnis:

Wir hatten es stundenlang geprobt und als es passierte, war die Explosion so intensiv, dass sie uns komplett umgehauen hat. Wir fielen einfach um wie wir konnten. Ich und [James Cromwell] gelang es aber, unsere Gesichter hochzuhalten und unseren Text zu sagen. Danach rannte ich zu Jonathan, meine Arme bluteten, die Haut war weg und offensichtlich war das Kostüm kaputt. Ich sagte ihm: 'Jonathan, ich habe mein Kostüm kaputt gemacht und meine Arme bluten.' Und er sagte: 'Das ist okay, wir haben es!', und ging einfach weg.



Nicht gerade das angenehmste Dreharbeiten-Souvenir, aber die erfahrene Schauspielerin scheint heute darüber lachen zu können und auch die Beziehung zu Frakes wirkt intakt.

Paramount Patrick Stewart und Alfre Woodard in Star Trek: Der erste Kontakt

Was Star Trek-Unfälle mit Explosionen angeht, ist Woodard außerdem in guter Gesellschaft: Während der Dreharbeiten zur Originalserie Raumschiff Enterprise standen auch Kirk-Darsteller William Shatner und sein Spock-Kollege Leonard Nimoy zu nah an einer Detonation. Sie verletzten sich nicht so schwer wie Woodard, trugen aber beide einen Tinnitus als Resultat davon.

Star Wars: Lichtschwerter hatten Stromkabel?

Wird es einen weiteren Star Trek-Film geben?

Neben den aktuellen Trek-Serien von Paramount+ besteht seit 2009 die alternative Kelvin-Zeitline, für die bisher drei Filme gedreht wurden. Seit Star Trek Beyond von 2016 warten Fans nun schon auf eine Fortsetzung, die allerdings nach mehreren Anläufen mit mehreren potenziellen Kreativköpfen immer noch in der Entwicklungshölle schmort.

Zuletzt hieß es, Star Wars: Andor-Regisseur Toby Haynes solle ein Prequel drehen. Dieses würde Jahrzehnte vor den Abenteuern von Kirk (Chris Pine) und seiner Crew spielen. Ob dieses Projekt tatsächlich zustande kommt, steht allerdings noch in den Sternen.