"Ich habe eine Infektion bekommen": Star Wars-Star Pedro Pascal verrät ekliges Fan-Ritual, das er mittlerweile bereut

The Mandalorian-Darsteller Pedro Pascal wurde zu Beginn seiner Karriere von Game of Thrones-Fans in ein bizarres Ritual verwickelt, das nicht nur eklig klingt, sondern auch Folgen hatte.

Pedro Pascal ist aktuell einer der begehrtesten Schauspieler Hollwoods und dürfte als Star aus der Star Wars-Serie The Mandalorian bei Disney+ * und The Last of Us bei WOW * vielen ein Begriff sein. Seinen Durchbruch hatte der Darsteller allerdings vor neun Jahren als selbstbewusster Kämpfer Oberyn Martell in Game of Thrones – in einer Rolle, die ihm einige grenzwertige Fan-Begegnungen bescherte.



Game of Thrones-Fans verpassten Star Wars-Star Pedro Pascal eine Krankheit

Sein Game of Thrones-Auftritt in 7 Folgen der 4. Staffel der gefeierten Fantasy-Serie brachte Pedro Pascal nicht nur Blockbuster-Rollen wie in Kingsman 2: The Golden Circle und Wonder Woman 1984 ein, sondern auch begeisterte Fans, die seinen denkwürdigen Auftritt so schnell nicht vergessen konnten. (Achtung, es folgen Game of Thrones-Spoiler.)

HBO Pedro Pascal als Oberyn Martell in Game of Thrones

In der beim Blutvergießen nicht zimperlichen Serie Game of Thrones stirbt Pedro Pascal einen der furchtbarsten Tode: Oberyn Martell meldet sich, um Tyrions (Peter Dinklage) Unschuld zu beweisen, als dessen Champion und tritt im Duell gegen den "Berg" Gregor Clegane an.

Obwohl es anfangs so aussieht, als würde der arrogante, gewandte Kämpfer aus Dorne seinem Gegner überlegen sein, bringt der Streiter des Königs ihn schließlich doch zu Fall, drückt ihm mit seinen Daumen die Augen aus und zerquetscht anschließend seinen ganzen Kopf.



HBO Game of Thrones: Pedro Pascals Oberyn vs. Berg

Diese denkwürdige Sterbeszene wollten Game of Thrones-Fans, die Pedro Pascal auf der Straße erkannten, immer wieder nachstellen. Gegenüber dem Hollywood Reporter verriet der Star Wars-Star kürzlich:



Wegen der Art, wie meine Figur in Game of Thrones gestorben ist, wollten Menschen unbedingt Selfies mit mir machen, auf denen sie ihre Daumen in meine Augen steckten. Und anfangs war ich so leidenschaftlich und glücklich über den Erfolg des Charakters in der Serie, dass ich sie gelassen habe! Und dann erinnere ich mich daran, eine leichte Augen-Infektion bekommen zu haben.

Danach lehnte Pedro Pascal solche Fan-Fotos verständlicherweise lieber ab. Bei seiner Rolle in The Mandalorian konnte ihm etwas Ähnliches, dank Helm bzw. kürzlich enthüllter Nur-noch-Sprechrolle, nicht mehr passieren. Und seit der Serie The Last of Us über einen die Welt ausrottenden Virus wissen wir sowieso, dass Berührungen anderer Menschen wohlüberlegt sein sollten. Auch wenn sie Pedro Pascal heißen.

Noch mehr Duelle: Pedro Pascal wurde kürzlich in Gladiator 2 besetzt

Pedro Pascal-Podcast: Ist The Last of Us die perfekte Serien-Adaption oder total überschätzt?

Die erste Staffel von The Last of Us ist gelaufen und erhielt überschwängliche Kritiken. Aber ist die Videospiel-Verfilmung wirklich so gut?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung



In dieser Folge von Streamgestöber sprechen Lisa Ludwig und Jenny Jecke über zentrale Aspekte der Pilz-Zombie-Serie, bei denen ihre Meinungen auseinander gehen: Sind Joel und Ellie perfekt besetzt? Funktioniert das Worldbuilding oder haben wir es mit einer abgedroschenen Dystopie zu tun? Und überzeugt das Finale der ersten Staffel?



