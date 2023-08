"Das ist nur geklaut": Quentin Tarantino kann Jennifer Lawrences größten Film-Hit nicht leiden

Quentin Tarantino hat etwas gegen Jennifer Lawrences größten Erfolg. Denn sein eigener Lieblingsfilm stand ihrer (in seinen Augen viel schlechteren) Kopie Pate.

Kult-Regisseur Quentin Tarantino nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, seine Begeisterung oder sein Missfallen zu anderen Filmen zum Ausdruck zu bringen. Da kommt es schon mal vor, dass er Filme liebt, die andere zerreißen, und gefeierte Werke verbal vernichtet. So zog Tarantino auch über Jennifer Lawrences größten Hit her: Die Tribute von Panem - The Hunger Games.

Quentin Tarantino belächelt Jennifer Lawrences Die Tribute von Panem als schlechte Kopie

Der Grund für die Abneigung gegen das Hunger Games-Franchise mit Jennifer Lawrence findet sich in Tarantinos Lieblingsfilm der letzten 20 Jahre: Der Filmemacher verehrt Battle Royale aus dem Jahr 2000 – eine blutige Action-Dystopie, in der Schüler:innen sich bis zum Tod bekämpfen müssen.

Suzanne Collins' erster Tribute von Panem-Roman Tödliche Spiele * schickte ebenfalls mehrere Jugendliche in eine tödliche Arena, erschien aber erst 2008. Die Verfilmung mit Jennifer Lawrence kam 2012 ins Kino. Das verleitete Quentin Tarantino zu folgender Aussage:

Ich bin ein großer Fan des japanischen Films Battle Royale, auf dem Die Tribute von Panem basierte. Tja, Hunger Games hat das als Abklatsch nur geklaut. Bei Battle Royale Regie zu führen, wäre großartig gewesen.

Wie passend, dass Quentin Tarantino gerade seinen letzten Film namens The Movie Critic vorbereitet. Doch hat die Hunger Games-Reihe ihre Story wirklich von Battle Royale übernommen?

Tarantinos Behauptung: Hat Hunger Games wirklich von Battle Royale geklaut?

Dass Kinder von der Gesellschaft dazu gezwungen werden, einander zu töten, klingt nach einer Idee, die zwar radikal, aber nicht zwangsläufig einmalig ist. Die Frage, ob Die Tribute von Panem nur eine Kopie von Battle Royale ist, wird sicherlich auch mit dem in Kürze startenden Hunger Games-Prequel Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes wieder hochkochen, dass die 10. Hungerspiele zeigt.

Studiocanal Jennifer Lawrence in Die Tribute von Panem

Vorlagen-Autorin Suzanne Collins wehrte den Vorwurf jedoch ab, die Idee zu ihren Erfolgs-Romanen beim japanischen Autor Koushun Takami geklaut zu haben, der sein umstrittenes Buch Battle Royale 1999 veröffentlichte:

Ich hatte vorher nie von diesem Buch oder seinem Autor gehört, bevor ich meinen Roman [Die Tribute von Panem] einreichte.

Battle Royale war als blutiger Schulklassen-Überlebenskampf übrigens zeitweilig indiziert, ist mittlerweile aber erhältlich:

Battle Royale könnt ihr aktuell bei Mubi streamen oder bei Amazon könnt ihr aktuell bei Mubi streamen oder bei Amazon leihen/kaufen Die Tribute von Panem streamt aktuell bei Netflix, streamt aktuell bei Netflix, Joyn und Paramount+

