"Ich mach euch fertig": Joko Winterscheidt wird für neue Werbeaktion ungewöhnlich beleidigend

Die neue Staffel Wer stiehlt mir die Show? ist schon am Horizont zu sehen und schon werden Wildcards für die darauffolgende Staffel gesucht. Dabei wirbt Joko Winterscheidt auf ungewöhnliche Art.

Vor einigen Monaten wurden mit Olli Schulz, Olli Dietrich und Karoline Herfurth die Kandidat:innen für die zehnte Staffel von Wer stiehlt mir die Show? vorgestellt. Doch Joko Winterscheidt und Katrin Bauerfeind können es wohl nicht abwarten, den Hype für die elfte Staffel anzukurbeln.



Joko ist selbstbewusst: "Ihr wisst wie krass ich bin"

In einem TikTok-Video auf dem Kanal von Joko & Klaas stehen Joko Winterscheidt und Katrin Bauerfeind vor der Kamera, um für neue Wildcards zu werben. Dabei wird die kommende Staffel wohl gerade noch gedreht und man will sich schon um die Staffel darauf kümmern.

In dem Video spuckt Joko aber überraschend große Töne. "Ihr könnt euch gerne bewerben, aber ihr müsst halt an mir vorbei", so der Entertainer. Er stellt klar, was die möglichen Kandidat:innen erwartet, und geht sogar selbstbewusst einen Schritt weiter: "Und ihr wisst, wie krass ich bin!" Bauerfeind antwortete daraufhin lachend: "Maschine."



Joko wird im Video nochmal überraschend beleidigend

Joko fiel auf, dass er wohl ein wenig arrogant herüberkam, und sagte: "Ich hab das Gefühl, das könnte unsympathisch rübergekommen sein." Das hält ihn aber nicht davon ab, noch mal einen nachzulegen. "Ihr müsst erstmal an mir vorbei, ihr Ficker. Ich mach euch fertig", so der Moderator mit ironischem Unterton.



Danach erklärt Joko, an welche E-Mail man sich als Wildcard bewerben muss. "Betreff: WSMDS ... ich will Joko auf die Fresse hauen", legte der Entertainer noch ein letztes Mal nach. Die Bewerbungsfrist für eine Wildcard läuft noch bis zum 31. August.

Wann geht es mit der neuen Wer stiehlt mir die Show-Staffel los?

Wer stiehlt mir die Show? läuft aktuell zwar nicht, aber die nächste Staffel wird schon im Herbst starten. Einen genauen Starttermin gibt es noch nicht. Alle Folgen der beliebten Show sind on demand auf Joyn verfügbar.