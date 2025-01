"Ich war ein Fernsehstar, aber ich wollte ein Filmstar sein": Fan-Liebling aus The Office war während der Serie sehr unglücklich

The Office war ein großartiger Erfolg, der bis heute gefeiert wird. Einem Star war das nicht genug. Er hatte viel größere Ziele, als "nur" ein Fernsehstar zu sein.

Mit 9 Staffeln und über 201 Episoden gehört The Office zu den wichtigsten Comedyserien der 2000er. Das Format überflügelte sogar das britische Original, was Länge und Erfolg angeht. Auch die Stars der Serie wie Steve Carell und John Krasinski sind heute weltweit bekannt. Doch während sich einige von ihnen in dem Erfolg sonnten, war einer unter ihnen sehr unglücklich – denn er wollte mehr.

The Office-Star Rainn Wilson wollte Filmstar sein – kein Fernsehstar

Als Dwight Schrute ist Rainn Wilson überkorrekt, oft das Ziel der Streiche seiner Kollegen, nie ganz zufrieden – und einer der witzigsten Charaktere über die gesamte Laufzeit von The Office hinweg. Die Unzufriedenheit scheint sich der Schauspieler mit seiner Figur geteilt zu haben. Laut eigener Aussage bei einem Besuch im Podcast Club Random with Bill Maher war Wilson lange unglücklich:

Ich bin in einer der großen TV-Serien. Die Leute lieben sie. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe darüber nachgedacht: 'Warum bin ich kein Filmstar? Warum bin ich nicht der nächste Jack Black oder der nächste Will Ferrell? Wie kommt es, dass ich keine Filmkarriere haben kann?

Trotz des Erfolgs, den die Serie mit sich brachte, konnte Wilson nicht zufrieden sein. Das lag nicht daran, dass er undankbar war. Vielmehr hatte er ganz einfach andere Ziele:

Ich habe hunderttausende [US-Dollar] verdient. Ich wollte Millionen, und ich war ein Fernsehstar, aber ich wollte ein Filmstar sein.

Mittlerweile blickt Rainn Wilson versöhnlich auf seine The Office-Zeit

Inzwischen sieht Wilson seine Zeit bei The Office wesentlich versöhnlicher. Sicherlich haben die Emmy-Nominierungen der ganzen Jahre geholfen, ebenso wie der Abstand, seit die Serie zu Ende ist.

Tatsächlich denkt er auch noch Jahre später über die Serie nach. Im Podcast teilte er sogar einige Ideen, die er zum Thema der Corona-Pandemie hatte. Demnach wäre es Dwight gewesen, der seine Kolleg:innen zurück ins Büro gezerrt hätte – mit teilweise sehr unlauteren Methoden.