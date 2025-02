"Ich war kurz davor, die Rolle zu bekommen": Vor 48 Jahren hätte Kurt Russell fast eine der ikonischsten Science-Fiction-Figuren gespielt

Kurt Russell ist durch Sci-Fi-Klassiker wie Die Klapperschlange und Das Ding aus einer anderen Welt berühmt geworden, hätte beinahe jedoch eine der größten Figuren des Genres gespielt.

Viele Jahre bevor Kurt Russell in Guardians of the Galaxy Vol. 2 als Marvel-Bösewicht den Weltraum unsicher machte und wenige Jahre bevor er mit den Sci-Fi-Klassikern Das Ding aus einer anderen Welt und Die Klapperschlange zum Weltstar wurde, sollte der Schauspieler in der wohl größten Reihe des Genres aller Zeiten mitspielen. Dabei war er für gleich zwei ikonische Rollen im Rennen.

Kurt Russell sprach für Han Solo und Luke Skywalker in Star Wars vor

Während wir uns heute wohl keine anderen Schauspieler als Harrison Ford und Mark Hamill in den Rollen von Han Solo und Luke Skywalker in der Star Wars-Saga vorstellen können, wurde Russell damals tatsächlich für beide Figuren in Betracht gezogen. So verriet der Guardians of the Galaxy-Star 2017 gegenüber USA Today :

Ich habe für Luke Skywalker und Han Solo vorgesprochen. Es wurde aufgezeichnet, die Aufnahmen existieren – jeder kann es sich bei YouTube anschauen. Ich hatte keine Ahnung, was ich sagte. Irgendwas mit einem Todesstern und einem Millenium Falcon.

Letztendlich musste Russell jedoch eine Entscheidung treffen, die seine weitere Karriere beeinflussen sollte:

Ich war kurz davor, die Rolle zu bekommen, aber ich musste ABC eine Antwort zu einer Western-Serie geben. Ich habe George Lucas gefragt, ob er mich besetzen würde, und er sagte: 'Ich weiß nicht, ob ich dir die eine oder die andere Rolle geben will.' Ich musste arbeiten, also habe ich den Western gemacht. Das war offensichtlich die richtige Wahl (lacht).

Schaut euch hier das Star Wars-Vorsprechen von Kurt Russell an:

Neben Russell gingen auch heutige Hollywood-Größen wie Christopher Walken, Jack Nicholson, Sylvester Stallone und Bill Murray ins Rennen für Han Solo, bevor die Rolle an Harrison Ford ging. Ob Russell hier tatsächlich die Nase vor Ford gehabt hätte, bleibt heute nur noch ein spannendes Gedankenspiel.

Kurt Russell ging nicht nur bei Star Wars leer aus

Wie unsere Schwesternseite Sensaciné schreibt, waren Han Solo und Luke Skywalker jedoch nicht die einzigen großen Rollen, die Russell während seiner Karriere knapp durch die Lappen gingen. Auch wurde er für die Rolle des dunklen Ritters in Joel Schumachers Batman Forever, des Commissioner Gordon in Christopher Nolans Batman Begins sowie die Rolle des Paläontologen Alan Grant in Steven Spielbergs Jurassic Park in Betracht gezogen.

Seine letzte große Rolle verzeichnete Russell in der Serie Monarch: Legacy of Monsters. Die erste Staffel des Monster-Spektakels streamt bei Apple TV+.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist auf unserer Schwesternseite Sensaciné erschienen.