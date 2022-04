"Ich weine": Breaking Bad-Fans sind nach herzzerreißender Better Call Saul-Folge am Boden zerstört

Die Breaking Bad-Welt ist um eine legendäre Episode reicher. Die 3. Folge der 6. Staffel Better Call Saul ist eine Achterbahnfahrt mit einem unfassbaren Ende. Wir sagen, was passiert ist und zeigen die Reaktionen.

Es folgen schwere Spoiler zur neuen Folge Better Call Saul: Die letzte Staffel des Breaking Bad-Spin-offs Better Call Saul läuft derzeit. Seit gestern ist die 3. Folge in Deutschland bei Netflix abrufbar und die emotionale Episode bringt den ersten Handlungsstrang von vielen zu Ende. Fans müssen einen harten Schlag in die Magengrube verkraften.

Spoiler: Was ist in der 3. Folge der 6. Staffel Better Call Saul passiert?

Nacho (Michael Mando) ist seit dem Finale der 5. Staffel auf der Flucht. Er verriet im Auftrag von Gus Lalo, der allerdings überlebte. In den ersten zwei Episoden versteckt er sich in einem Motel: eine Falle. Er wird entdeckt und flüchtet abermals. In Folge 3 wird deutlich, dass jede der Parteien von Nachos Tod profitieren würde. Nacho wird den Salamancas übergeben und tötet sich schließlich selbst.

Eingerahmt wird das Ereignis von Mikes Perspektive (Jonathan Banks), der Nacho mit aller Macht schützen wollte und nun einen weiteren Weggefährten verliert.

Wir haben die besten und tränenreichsten Reaktionen zu diesem Better Call Saul-Verlust gesammelt

Hier ein erster Vorgeschmack, wie sich die Nacho-Szene anfühlt:

Wenn Michael Mandos Nacho weint, weine ich auch. Das Gespräch mit seinem Vater ist absolut herrzerreißend. Was für eine Szene!

Die Autorin meint diesen Moment, in dem sich Nacho von seinem Vater verabschiedet, der keine Ahnung hat, was mit seinem Sohn passiert:

Der hin- und hergerissene Nacho hat sich recht unerwartet in die Herzen der Fans geschlichen. "Was für eine Entwicklung."

Er wurde zu einem der besten Charaktere des gesamten Breaking Bad-Universums, so die Meinung vieler Fans:

Und das hängt stark mit der Leistung von Michael Mando zusammen. Er "[...] hat sein Herz und seine Seele gegeben, um Nacho Varga zu einem der liebenswertesten und eindrücklichsten Charaktere des Franchise zu machen."

Immerhin konnte Nacho mit einem Knall gehen. Kurz vor seinem Tod serviert er Hector Salamanca die Wahrheit: Er war es, der ihn vergiftet hat.



Das erinnerte an diesen ikonischen Game of Thrones-Moment:

Die Better Call Saul-Autor:innen verabschieden sich von Nacho mit einer typischen, poetischen Klammer:

Bleibt die Frage, ob Michael Mandos intensive Darstellung des Anti-Helden mit einem großen TV-Preis gewürdigt wird. Verdient hätte er es allemal.

Wann kommt die nächste Folge von Better Call Saul Staffel 6 zu Netflix?

Folge 4 von Better Call Saul Staffel 6 wird am kommenden Dienstag den 3. Mai bei Netflix erscheinen. Nach Episode 7 folgt erstmal eine Pause, bevor es am 12. Juli weitergeht und die letzte Phase der Serie beginnt.

Wie hat euch der Abschied von Nacho gefallen?