Ende der Breaking Bad-Ära ab heute bei Netflix: Was ihr vor Better Call Saul Staffel 6 wissen müsst

Better Call Saul Staffel 6 startet heute nach langer Pause bei Netflix. Wir bringen euch vor den letzten Folgen des Breaking Bad-Spin-offs auf den notwendigen Wissenstand.

In einem grauen Januar im Jahr 2008 lief die erste Breaking Bad-Episode. Jetzt, 14 Jahre später, verabschiedet sich das große Serienuniversum von Vince Gilligan vermutlich für immer: Die 6 Staffel des Spin-offs Better Call Saul startet heute am 19. April in Deutschland bei Netflix. Wir verraten euch alles, was ihr wissen müsst, bevor ihr in das Serienfinale einsteigt.

Was sind die Sendetermine von Better Call Saul Staffel 6 bei Netflix und wie viele Folge kommen?

Es wird insgesamt 13 Folgen in der 6. Staffel Better Call Saul geben und damit so viele wie in keiner anderen Season zuvor. Zudem wird die Staffel aufgeteilt. Zwischen Folge 7 und 8 klafft eine Lücke von eineinhalb Monaten.

Die ersten beiden Episoden Better Call sind bereits bei Netflix verfügbar

sind bereits bei Netflix verfügbar Folge 3 von Better Call Staffel 6 läuft am 26. April

Folge 4 von Better Call Staffel 6 läuft am 3. Mai

Folge 5 von Better Call Staffel 6 läuft am 10. Mai

Folge 6 von Better Call Staffel 6 läuft am 17. Mai

Folge 7 von Better Call Staffel 6 läuft am 24. Mai

PAUSE

Folge 8 von Better Call Staffel 6 läuft am 12. Juli

Folge 9 von Better Call Staffel 6 läuft am 19. Juli

Folge 10 von Better Call Staffel 6 läuft am 26. Juli

Folge 11 von Better Call Staffel 6 läuft am 2. August

Folge 12 von Better Call Staffel 6 läuft am 9. August

Serienfinale: Folge 13 von Better Call Staffel 6 läuft am 16. August

Was ist am Ende von Better Call Saul Staffel 5 passiert?

Jimmy (Bob Odenkirk) ist so tief im kriminellen Sumpf versunken wie nie zuvor. Er erholt sich von dem Geldtransport in der Wüste und dem "Überfall" von Lalo in seiner Wohnung. Er scheint sein Schicksal als "Freund des Kartells" akzeptiert zu haben.

Kim (Rhea Seehorn) hat ihre Karriere als Bankanwältin aufgeben und stürzt sich voller Tatendrang in die Pro bono-Fälle, auch wenn es am Ende scheint, als hätte sie die Aufgabe unterschätzt. Sie und Jimmy schmieden Pläne, Ex-Chef Howard zu Fall zu bringen, teils ernst, teils im Scherz.

Nacho (Michael Mando) hat Gus' Überfall auf Lalo ermöglicht, indem er das Tor zum Anwesen öffnete und flüchtete anschließend in die Wüste. Sein Schicksal ist von allen Serienfiguren am nebulösesten. Mit dem Kartell-Oberboss Don Eladio hat er sich immerhin gutgestellt.

Lalo (Tony Dalton) überlebte den Überfall auf das Anwesen und kann leicht verletzt flüchten. Der misstrauische und extrem schlaue Schurke weiß wohl Bescheid, dass Nacho ihn hintergangen hat. Ein Blick auf den nicht ausgetrunkenen Schnaps genügte.

Mike (Jonathan Banks) betätigte sich in den letzten Folgen vor allem als Schutzengel, warnte Jimmy vor Lalo und legte für Nacho ein gutes Wort bei Gus (Giancarlo Esposito) ein. Er ist wohl der wichtigste Faktor für Nachos Überleben in dieser Serie.

Mit Breaking Bad-Figuren Walter und Jesse: Worum soll es im Finale von Better Call Saul gehen?

Better Call Saul - S06 Teaser Trailer (English) HD

Wie beenden die Breaking Bad-Schöpfer ihr Breaking Bad-Prequel? Fließt die eine Serie in die andere über? Erzählt Better Call Saul womöglich Breaking Bad weiter? Dass die Serie zweigeteilt ist, könnte nicht nur dramatische, sondern auch erzählerische Gründe haben. Womöglich bringen die ersten sieben Folgen den großen Arc um Nacho, Lalo und Gus zu Ende.

Nur damit die Serie in Staffel 6 Teil 2 in die Zukunft springen kann, wie es einige Episoden vorher schon getan haben: Wir erlebten den gealterten Jimmy bei seiner Arbeit in einem Einkaufszentrum, wo er von seiner Vergangenheit heimgesucht wird. Vielleicht ist das die zweite große Überraschung , die die Showrunner andeuten.

Die andere Überraschung ist keine mehr: Walter und Jesse werden ihre von vielen Fans ersehnten Auftritte bekommen. Wie groß die werden, lässt sich kaum einschätzen. Sie könnten aber für den perfekten Abschluss der 14-jährigen Breaking Bad-Ära sorgen.

