"Ich werde euch sehr vermissen": Henry Cavill kämpft mit den Tränen und verabschiedet sich von The Witcher in emotionalem Video

Die Netflix-Serie The Witcher war ein Herzensprojekt von Henry Cavill. Vor dem Start von Staffel 3 hat er sich jetzt in einem Video von seinen Co-Stars verabschiedet.

Schaut euch hier das Video von Henry Cavills emotionalem Auftritt auf Englisch an:

Henry Cavill bedankt sich bei The Witcher-Kollegen und Netflix-Fans

The Witcher ist Henry Cavill . Das ist zumindest die Meinung vieler Fans der Netflix-Serie, die über seinen Ausstieg nach Staffel 3 bestürzt waren. Jetzt hat er sich beim Tudum-Event des Streamers noch einmal an seine Co-Stars und Fans gewandt.

Cavill stand beim Tudum-Event gemeinsam mit seinen Co-Stars Anya Chalotra, Freya Allan und Joey Batey auf der Bühne. Auf die Frage, wie die Dreharbeiten zu Staffel 3 gelaufen seien, antwortete er nicht direkt, sondern wandte sich an seine Kollegen:

Ich will einfach über meine Co-Stars reden, denn es war wieder einmal eine Ehre und ein Vergnügen, mit euch zu arbeiten. Was ihr aus den Figuren gemacht habt, hat viel Arbeit und Mühe gekostet. Ich werde euch sehr vermissen.

Cavill ist dabei sichtlich gerührt und muss seine Emotionen allem Anschein nach herunterschlucken. Gründe für seinen Ausstieg aus der Netflix-Serie hat er bisher nicht enthüllt.

Wann kommt The Witcher Staffel 3 zu Netflix?

Die dritte Staffel von The Witcher wird in zwei Teilen am 29. Juni und 27. Juli 2023 veröffentlicht. Danach wird Liam Hemsworth die Hauptrolle übernehmen. Mit Henry Cavill könnte aber noch ein The Witcher-Film kommen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

