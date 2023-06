Vor seinem Geralt-Abschied hat Henry Cavill womöglich in einem ganzen The Witcher-Film mitgespielt, der bald zu Netflix kommen soll

Henry Cavill wird Netflix' The Witcher-Serie verlassen. Nach Staffel 3 kommt aber ein Spin-off-Film, der den Geralt-Star zurückholen könnte.

Die 3. Staffel The Witcher wird in zwei Teilen am 29. Juni und am 27. Juli 2023 bei Netflix veröffentlicht. Für Fans werden die neuen Folgen ein bittersüßes Erlebnis. Seit vergangenem Herbst ist bekannt, dass Henry Cavill dem Fantasy-Hit den Rücken kehrt und ab Staffel 4 nicht mehr als Geralt von Riva zu sehen sein wird. Aber ist Staffel 3 wirklich sein letzter Auftritt?

Nach Staffel 3 kommt ein neuer The Witcher-Film – aber auch mit Henry Cavill?

Netflix' The Witcher-Universum wird in den kommenden Jahren weiter ausgebaut. Neben Staffel 4 und 5 wurden auch noch eine Spin-off-Serie über eine junge Diebesbande sowie ein weiterer Anime-Film angekündigt, zu dem nun spannende neue Informationen durchgesickert sind.

Wie Redanian Intelligence berichtet, soll der nach The Witcher: Nightmare of the Wolf bereits zweite Witcher-Film den Titel The Witcher: Sirens of the Deep tragen. Dessen Hauptfigur soll dem Bericht des The Witcher-Nachrichtenportals zufolge die Bardin Essi Daven sein, welche aus Andrzej Sapkowskis Kurzgeschichte Ein kleines Opfer stammt und von der Schauspielerin Christina Wren vertont werden soll.

Netflix Ein neues Abenteuer für Geralt und Rittersporn?

In der bisher nicht in der Netflix-Serie adaptieren Geschichte spielen sowohl Geralt von Riva als auch Rittersporn eine tragende Rolle. Wir können also davon ausgehen, dass beide Charaktere auch im Film vorkommen werden. Sollten auch ihre beiden Live-Action-Darsteller für den Film (stimmlich) zurückkehren, können sich Fans auf einen weiteren und letzten Auftritt von Henry Cavill freuen.

Einem Instagram-Post der Essi-Daven-Sprecherin Christina Wren zufolge, fanden die Dialog-Aufnahmen für den Film bereits im Sommer 2022 statt – und damit noch vor Bekanntgabe von Henry Cavills Ausstieg. Ob er tatsächlich als Geralt zu hören sein wird, wurde aber bisher noch nicht offiziell verkündet.

Wann erscheint The Witcher: Sirens of the Deep bei Netflix?

Seitens Netflix gibt es noch keine offiziellen Informationen zur Handlung, Besetzung oder dem möglichen Starttermin von The Witcher: Sirens of the Deep. Der Film könnte aber noch im Laufe des Jahres bei Netflix erscheinen.

