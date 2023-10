„Ich werde niemanden spielen“: Dieser Star war in One Piece dabei, aber er weigert sich, in der Adaption seines Lieblings-Anime mitzuspielen

Netflix' One Piece-Adaption lebt von der Hingabe von Stars wie Zoro-Darsteller Mackenyu. In einer Umsetzung seines Lieblings-Anime wäre er aber nicht dabei.

Die One Piece-Serie auf Netflix erfreut sich ungebrochener Beliebtheit, nicht zuletzt dank ihrer leidenschaftlichen Stars. Vor manchen Adaptionen haben sie allerdings auch Angst: Zoro-Darsteller Mackenyu würde offenbar nur äußerst ungern eine Figur seines Lieblings-Anime verkörpern.

One Piece-Star Mackenyu will Adaption von Kult-Anime lieber anderen überlassen

In einem Gespräch mit Collider, aus dem auch unsere Kollegen von Allociné zitieren, wird der One Piece-Cast auf seine Lieblings-Animes angesprochen. Mackenyu nennt das Kult-Franchise Hunter X Hunter, will als Schauspieler aber nichts mit einer Adaption zu tun haben: Auf die Frage, wen er in einer Umsetzung spielen wolle, ruft er nur: "Ich werde niemanden spielen!"

Seine Haltung ist verständlich. Einerseits identifiziert sich jeder Fan mit einer oder mehreren Figuren seines Lieblings-Anime. Andererseits misstrauen viele der Treue künftiger Adaptionen, für deren Erfolg oder Scheitern man als Darsteller:in mitverantwortlich wäre. Vermutlich hat Mackenyu schlicht Angst, die Verkörperung eines großen Idols zu vermasseln. Zu Unrecht, wie sein gefeiertes Schauspiel in One Piece zeigt.

Hunter X Hunter basiert auf der Manga-Vorlage von Yoshihiro Togashi, die 2011 mit Hunter x Hunter noch ein zweites Mal für eine Anime-Serie adaptiert wurde. Dort erfährt ein kleiner Junge, dass sein abwesender Vater zur berühmten Vereinigung der sogenannten Hunter gehört.

Dabei handelt es sich um besonders begabte und privilegierte Menschen, die überall auf der Welt nach Tieren, Schätzen, aber auch anderen Menschen jagen und Abenteuer erleben. Der Protagonist will sich der Organisation anschließen und seinen Vater finden.

