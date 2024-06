"Ich würde lieber sterben": House of the Dragon-Star hatte ihr beliebtestes Video extrem satt

Die 2. Staffel von House of the Dragon steht kurz bevor und natürlich wünscht sich der Cast großen Erfolg damit. Nur einen viralen Hit würde Alicent-Darstellerin Olivia Cooke lieber nicht wiederholen.

"Schwer ruht das Haupt, das eine Krone drückt", hieß es schon bei Shakespeare. Das musste auch Olivia Cooke aka Königin Alicent Hohenturm aus House of the Dragon nach der 1. Staffel des Game of Thrones-Prequels feststellen.

Berühmt wurde die englische Schauspielerin nämlich nicht nur für ihr umwerfendes Talent vor der Kamera, sondern vor allem für ein einziges Wort, das sie lange Zeit verfluchte.

"Stunnin'!": House of the Dragon-Star Olivia Cooke hätte auf virales Negroni-Meme vernichten können

Als Cooke und ihr Co-Star Emma D'Arcy 2022 die Promo-Trommel für House of the Dragon rührten, drehten sie ein Video für den HBO-Streamer Max. Darin interviewen sie sich gegenseitig und kamen dabei auch auf ihre Lieblings-Drinks zu sprechen. D'Arcys ikonische Antwort: "Negroni. Sbagliato. With Prosecco in it." Nicht weniger viral ging online Cookes Antwort im charmanten Manchester-Akzent ab: "Stunnin'!", also: umwerfend. Aber seht und hört selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Gespräch mit Entertainment Weekly gestand Cooke kürzlich, wie sehr sie das Meme daraufhin heimsuchte:

Ich habe es eine lange Zeit gehasst. Ich war in einem Pub. Eine Frau öffnete mir die Tür und sagte mit dickem spanischen Akzent: "Stunnin'!" Da dachte ich: Oh mein Gott, über eine Dekade an Arbeit reduziert auf ein einziges Wort in meinem Lexikon.

Mittlerweile habe Cooke Gefallen am Meme gefunden, das immerhin durch die liebenswürdige Chemie der beiden Co-Stars entstand. Als Entertainment Tonight sie jedoch jüngst auf dem roten Teppich dazu befragte, ob sie noch einmal auf ähnliche Weise zum Meme werden wolle, meinte die Alicent-Darstellerin eindeutig mit leichtem Lächeln: "Ich würde lieber sterben."

Schauspieler:innen haben zwar wenig mitzureden, wenn es darum geht, was online lustig verwurschtelt und geremixt wird. Aber vielleicht ist nach Staffel 2 von House of the Dragon erst einmal ein anderer Co-Star an der Reihe, zum Meme zu werden.

House of the Dragon: Alle Infos und Trailer zu Staffel 2

Wann startet die 2. Staffel der Fantasy-Serie House of the Dragon?

Neue Folgen von House of the Dragon landen am Sonntag, den 16. Juni 2024 bei HBO – in der Nacht zum Montag, den 17. Juni 2024 wird der Auftakt parallel bei Sky Deutschland und WOW ausgestrahlt. Acht neue Episoden voller Drachen-Gefechte und Fantasy-Palastintrigen stehen diesmal an.