Idealer Reacher-Ersatz kommt noch dieses Jahr zu Amazon: Erster Teaser verspricht knallharten Crime-Thriller

Reacher-Fans sollten weiterhin das Amazon-Angebot im Auge behalten, denn demnächst startet der neue Krimi-Thriller Cross. Hier ist der erste Teaser-Trailer dazu.

Wir konnten einen ersten Teaser-Trailer zur kommenden Amazon-Serie Cross für euch dingfest machen. Die Vorschau verspricht einen knallharten Krimi-Thriller und sollte perfekt für Reacher-Fans sein, die derzeit auf Nachschub in Form von Staffel 3 warten.

Die neue Serie aus den Amazon MGM Studios basiert auf den beliebten Kriminalromanen von James Patterson, die schon Filme wie ...denn zum Küssen sind sie da, Im Netz der Spinne und Alex Cross hervorgebracht hat.

Seht hier den ersten Cross-Teaser von Amazon:

Cross - S01 Teaser (English)

Worum geht es im Reacher-Ersatz Cross auf Amazon?

Aldis Hodge, bekannt aus der Serie City on a Hill oder dem Superheldenfilm Black Adam, spielt diesmal den titelgebenden Ermittler Alex Cross. Ein mehr als fähiger Detective aus Washington, D.C. mit forensischen Fähigkeiten und dem besonderen Talent, sich in die Psyche von sowohl Opfern als auch Tätern hineinzufühlen.

Privat ist Cross ein liebevoller Vater, der sich nach dem Tod seiner Frau jedoch nie mehr verlieben konnte. Vielleicht ist auch dieses Trauma der Grund, dass er sich wie besessen auf seine Arbeit stürzt und dabei gern mal über die Stränge schlägt.

Serienschöpfer und Showrunner Ben Watkin und sein Team konnten für Staffel 1 auch Leute wie Isaiah Mustafa, Juanita Jennings, Alona Tal, Samantha Walkes, Caleb Elijah, Melody Hurd, Jennifer Wigmore, Eloise Mumford und Ryan Eggold für den Cast ins Boot holen.



Wann kommt die Cross-Serie zu Amazon?

Die 1. Staffel von Cross soll noch dieses Jahr bei Amazon Prime Video online gehen, hat aber noch kein konkretes Startdatum. Dafür ist der Serie sogar schon eine 2. Season sicher, die im April 2024 dazubestellt wurde.

An zu adaptierendem Stoff wird es den Verantwortlichen jedenfalls nicht so schnell mangeln, denn die Alex Cross-Romanreihe von Patterson umfasst 32 Titel. Zuletzt erschien 2023 der Teil Alex Cross Must Die.

Podcast für Krimi-Fans: Warum ist The Rookie so beliebt?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Serie mit Nathan Fillion als Polizei-Quereinsteiger in Los Angeles läuft bereits in der 6. Staffel und erzielt Top-Quoten. In dieser Episode von Streamgestöber erklären wir, warum das so ist. Was macht The Rookie im Vergleich zu den NCIS', FBIs und SWATs dieser TV-Welt so originell?