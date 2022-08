Ihr werdet ausrasten: Erste Herr der Ringe-Reaktionen versprechen Erlebnis wie bei der Filmtrilogie

Nach House of the Dragon kommt mit Herr der Ringe: Die Ringe der Macht die nächste Fantasy-Serie. Erste Reaktionen sind begeistert.

Lohnt sich die neue Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht? Immerhin pumpt Amazon Millionen in das Großprojekt, das zum Flaggschiff des Streaming-Dienstes werden soll. Ab dem 2. September können wir uns selbst ein Bild machen, bis dahin müssen wir aber mit der Meinung anderer vorliebnehmen. Angefangen bei den Social-Media-Reaktionen auf die ersten beiden Folgen. Wie immer gilt hier: Premieren-Reaktionen sind tendenziell positiver als spätere Kritiken.

Worum geht's in der neuen Herr der Ringe-Serie: Die Kurzfassung

Die Trailer zur Fantasy-Serie nach J.R.R. Tolkien verwirren eher, als dass sie Klarheit über die Handlung schaffen, aber so viel ist sicher: Die Ringe der Macht spielt im Zweiten Zeitalter. Nach dem Sieg über den großen Bösewicht Melkor wähnen sich Elben und Menschen in Sicherheit. Nur Galadriel (Morfydd Clark) glaubt, dass eine dunkle Gefahr die Rückkehr vorbereitet: Sauron. Im Laufe der Serie werden berühmte Ereignisse in und um Mittelerde behandelt, darunter das Schmieden der Ringe der Macht und der Untergang des Menschenreichs Númenor.

Die ersten Reaktionen auf die Serie: Unterhaltung wie bei Peter Jackson und ganz große Bilder

Die Serie "braucht ein bisschen, bis es losgeht", aber Alex Zalben von Decider sah zwei "umwerfend fantastische" Episoden mit einem "schönen Score". Die Serie transportiere auch Fans von Peter Jacksons Filmtrilogie zurück nach Mittelerde, besonders sobald die Zwerge auftreten.

Lauren Sarner von der New York Post war skeptisch, aber "wurde positiv überrascht. [...] Bilder und Ton sind genau richtig, meiner Meinung nach ein großartiger Neuzugang zu Tolkiens Welt."

Tamara Fuentes von Cosmopolitan gibt eine interessante Perspektive für alle, die kein großes Herr der Ringe-Wissen mitbringen:

Ich hab noch nie einen Herr der Ringe-Film gesehen und bin komplett verwirrt, was etwas problematisch ist, weil es ein Prequel ist. [...] Das Tempo ist ziemlich langsam und die Episoden sind lang. Ich glaube nicht, dass jemand, der jetzt erst in die Story springt, dranbleiben wird. Aber wenn man neugierig oder ein HdR-Fan ist, dann ist das für einen gemacht.

Was die Story angeht, sind die Tweets bisher vage. Trent Moore von Syfy schreibt:

Das gewaltige Budget quillt aus jeder Szene und es fühlt sich an wie etwas, das gleich neben Jacksons Filmen Platz nehmen könnte. Aber obwohl es so eine riesige Welt ist, überfordert [die Serie] nicht und behält ihren Fokus.

Kritiker Edward Douglas merkt noch an, dass der Pilot gut ist, aber Folge 2 "die Fans ausrasten lassen" wird.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht startet am 2. September bei Amazon Prime Video * mit den ersten beiden Episoden von Staffel 1.

Podcast: Die Herr der Ringe-Serie muss Mittelerde retten

Am 2. September startet die teuerste Serie aller Zeiten bei Amazon Prime Video: Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht. Darin kehren wir erstmals seit Peter Jacksons Hobbit-Filmen zurück nach Mittelerde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Episode diskutieren wir darüber, was die Serie erreichen muss, um die enttäuschenden Hobbit-Filme vergessen zu lassen. Sie klären aber auch ein paar wichtige Fragen zur Handlung, für alle, die nach den Trailern noch keinen Überblick haben.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.