Respekt, Amazon: Selbst nach 3 Herr der Ringe-Trailern versteht niemand die Story

Es gibt einen neuen Trailer zu Amazons Herr der Ringe-Serie. Aber wenn ihr euch davon neue Erkenntnisse erhofft habt, macht ihr lieber einen Bogen um das suggestive Stück.

Der normale Trailer-Zyklus geht so: Teaser 1 verrät die Tonalität des Films und stellt ein paar Figuren vor. Der erste lange Trailer wird dann schon etwas konkreter, wir erfahren in groben Zügen, was in dem Film oder der Serie passieren wird. Spätestens der finale Trailer umreist die Story, sodass neugierige Fans richtig angefixt werden.

Und dann gibt es noch die Trailer zur Amazon-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, die einen ganz eigenen Ansatz verfolgen. Wenige Tage vor dem Start legt Amazon den wahrscheinlich letzten Clip vor.

Die Trailer zur Herr der Ringe-Serie sind ein verwirrendes Kunststück

Seit Monaten laufen die DHdR:DRdM-Promos allesamt nach diesem Schema ab: Großaufnahme von Mittelerde, Großaufnahme von Galadriel, Galadriel erzählt irgendwas, unbekanntes Gesicht von irgendeinem neuen Hobbit/Harfuß, Schlacht, Monster, Eminem. Es ist verwirrend. Und ein bisschen geheimnisvoll. Aber vor allem verwirrend. Jetzt ist der dritte lange Trailer zu Herr der Ringe-Serie da und Amazon gelingt das Kunststück, uns immer noch zu verheimlichen, worum es in diesem Serien-Monument eigentlich geht.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Trailer (Deutsch) HD

Das ist gar nicht unbedingt vorwurfsvoll gemeint. Viele Trailer verraten ja eher zu viel und verderben den Spaß an der Handlung noch bevor sie überhaupt losgeht. Man fragt sich nur allmählich, ob Amazon wirklich bewusst etwas verheimlicht. Oder ob nicht eher die Handlung derart kompliziert und ausufernd ist, dass sie sich unmöglich in 2 Minuten und 50 Sekunden auch nur entfernt andeuten lässt. Ein klitzekleines bisschen Übersicht würde ja schon reichen und wäre erfrischender als die mikroskopische Andeutung der 600. Nebenfigur.

Worum es in der Herr der Ringe-Serie geht: Unser Erklärungsversucht

Dreh- und Angelpunkt sind sehr wahrscheinlich Sauron und Galadriels Jagd auf ihn. Wie ein Magnet zieht der Schurke sämtliche Handlungsstränge auf sich, egal wie weit entfernt sie noch sein mögen. Die Serie scheint exakt auf den Anfang von Der Herr der Ringe: Die Gefährten hinauszulaufen. Dabei reißt sie viele kleine und große Geschichten Mittelerdes an.

Eine ausführlich Beschreibung der möglichen Handlung von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht lest ihr hier.

Alles, was ihr sonst noch über die Fantasy-Serie wissen müsst

Wann startet Die Herr der Ringe-Serie bei Amazon Prime?

Offiziell angekündigt wurde die neue Herr der Ringe-Serie bereits im November 2017. Nach vielen Start-Spekulationen wurde schließlich bekannt: Die Serie kommt am 2. September 2022 zu Amazon Prime * und soll dabei mit zwei überlangen Folgen wie ein Herr der Ringe-Spielfilm beginnen. Die restlichen 6 Folgen kommen wöchentlich, sodass das Staffel-1-Finale auf den 14. Oktober 2022 fällt. (Kann die Amazon-Preiserhöhung im Zeitraum der Ausstrahlung Zufall sein?)

Was haltet ihr von den Trailern? Seid ihr froh, dass sie so wenig über die Handlung verraten?