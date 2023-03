Ikonische Lego-Sets zum Hammerpreis: Bei den Amazon Frühlingsangeboten sparen Fans von Harry Potter, Marvel & Star Wars ordentlich Geld

Der Mandalorianer-Helm, der Infinity Handschuh aus Avengers und die Kammer des Schreckens in Hogwarts – Amazon verkauft tolle Lego-Sets gerade richtig günstig

Um euch die Wartezeit zum Prime Day zu verkürzen startete, Amazon gestern mit den Frühlingsangeboten die erste große Aktion des Jahres. Wie gewohnt gibt es eine riesige Auswahl an Angeboten, bei der man schnell mal den Überblick verliert. Gestern berichteten wir schon über die praktischen Amazon-Geräte wie E-Reader, Streaming-Sticks, Smart-Speaker und die neuen Fire Smart-TVs. (Weitere Angebote aus dem Frühlings-Sale findet ihr in unserem Übersichts-Artikel.)

Heute hat Amazon dutzende aufwändig gestaltete Lego-Sets bekannter und beliebter Franchises wie Marvel, Star Wars, oder Harry Potter im Angebot. Eine Übersicht aller Sets findet hier:

Lego-Sets im Amazon Spring Sale: Harry Potter

Dank dem Videospiel Hogwarts Legacy, das gerade den Harry Potter-Hype nochmal so richtig entfacht hat, ist der Zauberlehrling mit der markanten Blitznarbe wieder allgegenwärtig. Vor kurzem stellten wir euch das spannende Brettspiel Kampf um Hogwarts vor, in dem ihr mit bis zu vier Spieler:innen die Handlung der Kinofilme nachspielen könnt. Die sagenumwobene Zauberschule könnt ihr aber nicht nur virtuell oder in einem Brettspiel besuchen, ihr könnt sie auch aus Lego nachbauen.

Lego Die Kammer des Schreckens in Hogwarts

Das Kammer des Schreckens-Set stellt ein zweistöckiges Schloss mit dem unheimlichen Kellergewölbe aus dem 2. Harry Potter-Teil dar. Zehn unterschiedliche Figuren wie Harry, Ginny, Tom Riddle, Luna Lovegood oder Albus Dumbledore versprechen viel Abwechslung. Auf ganze 1176 Teile kommt das Set. Als Goodie ist sogar eine goldene Voldemort-Miniatur dabei, um das 20-jährige Jubiläum des ersten Harry Potter-Films zu kommemorieren.

Das Kammer des Schreckens-Set bekommt ihr im Amazon Sale 30 Prozent günstiger und zahlt nur 97,90 Euro.

Lego Dumbledores Büro LEGO-Set

Das Set zu Dumbledores Büro setzt einen weiteren Teil Hogwarts liebevoll in die dänischen Bausteine um. Es ist sogar 4-stöckig und beinhaltet das Büro, eine Bibliothek, das Denkarium, das Schwert von Gryffindor und den Baby-Phoenix Fawkes. Das Dumbledores Büro-Set gibt es 32 Prozent günstiger. Ihr zahlt somit nur 60,79 Euro.

Lego-Sets im Amazon Spring Sale: Star Wars

Der Krieg der Sterne begeistert Kinder und Erwachsene schon lange und wurde schon oft in Spielzeug umgesetzt. Die Lego-Versionen haben ihren eigenen Charme und bieten den Vorteil, dass man mit ihnen spielen oder sie als Sammler in der Vitrine präsentieren kann.



Lego/Disney Mandalorianer-Helm

Anfang des Monats berichteten wir über eine unfassbar echte Replik des Mandalorianer-Helms. Jetzt haben wir das Lego-Pendant für euch herausgesucht, das mit speziell lackierten Steinen, die das Aussehen der Beskar-Rüstung nachbilden, besticht. Der Helm kommt auf einem praktischen Standfuß, der das Präsentieren leicht macht.

Auch den Mandalorianer-Helm gibt es stark reduziert für 47,49 Euro.

Lego/Disney LEGO Star Wars Millenium Falcon Raumschiff

Das Millenium Falcon-Bauset lässt euch das geliebte Raumschiff, das ihr aus der Original-Trilogie kennt, nachbauen und kommt mit der Crew um Finn, Chewbacca, Lando und Co. aus den neuen Filmen daher. Das Millenium Falcon-Set gibt es 31 Prozent billiger und damit für 117,78 Euro.

Lego-Sets im Amazon-Spring Sale: Marvel

Nachdem Marvel Anfang des Jahres die 5. Phase seine Marvel Cinematic Universe (MCU) mit Ant-Man 3 einläutete, warten Fans gebannt auf Guardians of the Galaxy 3. Um die Wartezeit auf neues MCU-Futter zu verkürzen, haben wir zwei coole Lego-Sets für euch herausgesucht.



Lego/Disney LEGO Marvel Super Heroes Infinity Handschuh

Thanos' goldener Handschuh mit den Infinity Steinen macht in der Lego-Version einiges her. Die Finger sind beweglich und die glänzenden Farben sehen für Lego-Verhältnisse spektakulär aus.

Den Infinity Handschuh bekommt ihr 15 Prozent günstiger für 59,49 Euro.

Lego/Disney LEGO Marvel Iron Mans Nano Handschuh

Ähnlich kultig wie der goldene Infinity Handschuh ist der rote Handschuh aus Iron Mans Anzug. Mit einer Höhe von 31 Zentimeter macht er einiges her und lässt sich besonders gut präsentieren.



Den Iron Man Handschuh bekommt ihr 15 Prozent günstiger für 59,59 Euro.

