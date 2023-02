Der erste Marvel-Blockbuster des Jahres sorgt für gespaltene Reaktionen: Lohnt sich Ant-Man 3 im Kino oder reicht es, auf Disney+ zu warten?

Phase 5 des Marvel Cinematic Universe beginnt mit Ant-Man and the Wasp: Quantumania, der den Bösewicht Kang als Nachfolger von Thanos etabliert.

Die Reaktionen auf die vierte Phase des Marvel Cinematic Universe (MCU) waren gemischt, was auch an dem geringen Story-Zusammenhang zwischen Filmen wie Eternals, Doctor Strange in the Multiverse of Madness oder Thor 4: Love and Thunder zurückzuführen war.

Mit Ant-Man and the Wasp: Quantumania soll sich das ändern. Der dritte Solo-Film von Paul Rudds Ant-Man bildet den Auftakt der fünften Phase des MCU und führt als solcher einen neuen Bösewicht ein. Der heißt Kang und so wie Thanos der Antagonist der Infinity-Saga war, soll er eine ähnliche Rolle in der sogenannten Multiverse-Saga übernehmen, die bis einschließlich Phase 6 läuft.



Es lasten also große Erwartungen auf dem Superhelden mit dem Insekten-Faible, und die Kritiken sind bislang gespalten. Hier im Artikel erfahrt ihr, was gelobt und was kritisiert wird. Und vor allem: Lohnt sich Ant-Man and the Wasp: Quantumania im Kino?

Die Handlung: In Ant-Man 3 stellt sich Kang als Bösewicht vor

Mithilfe des Wissenschaftler-Paares Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) und Dr. Hank Pym (Michael Douglas) gelingt es Scott Lang (Paul Rudd) ins Quantenreich vorzudringen, wohin seine Tochter Cassie (Kathryn Newton) versehentlich geschickt wurde. Das ist eine eigentümliche neue Welt voll seltsamer Kreaturen.

Schaut euch hier den Trailer für den MCU-Film an:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - Trailer 2 (Deutsch) HD

Dort trifft Scott schließlich auch auf einen gewissen Kang (Jonathan Majors), der dem Publikum von Loki bekannt vorkommen könnte. Allerdings handelt es sich diesmal um eine Variation des Antagonisten Jener Der Bleibt, auf den Tom Hiddlestons Antiheld im Finale der Marvel-Serie traf. Und diese Variation namens Kang hat große Pläne.



Ant-Man 3-Reaktionen in Kürze: Kang wird am meisten gelobt

Bislang hat Ant-Man 3 beim Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes einen Durchschnitt von enttäuschenden 53 Prozent und bei Metacritic liegt der Score ebenfalls im Mittelfeld. Gelobt wird vor allem ein Mann: Jonathan Majors als Kang.

Im Guardian vermisst Ellen E Jones die beliebten Nebencharaktere aus den bisherigen Ant-Man-Filmen, etwa Michael Peñas Luis, findet in Kang aber einen faszinierenden Neuzugang:

Majors bringt dieselbe intensive It-Boy-Energie wie Adam Driver in Star Wars 7: Das Erwachen der Macht mit. Man beachte, wie seine Augen wässrig werden ob der Empathie mit seinen Opfern, selbst als er sie zu unterdrücken versucht.

Frank Scheck vom Hollywood Reporter beschreibt als "wirklich furchterregenden Bösewicht".

Disney Jonathan Majors in Ant-Man 3

Matthew Huff vom AVClub fasst in seiner Kritik die zahlreichen Parallelen zu Star Wars zusammen und schreibt:

Verglichen mit Langweilern wie Thor 4 und den meisten MCU-Serien ist Quantumania definitiv von Anfang bis Ende unterhaltsam, und es ist der erste Film seit Endgame, in dem es wirklich um etwas geht.

Was kritisiert wird: Zu viel MCU in einem Ant-Man-Film

Ein wiederkehrender Kritikpunkt an Ant-Man and the Wasp: Quantumania sind seine Verbindungen zum MCU, die den Film im Vergleich zu den Ant-Man-Vorgängern überladen und betont ernst wirken lassen. Rolling Stone -Autor David Fear beschreibt das so:

Quantumania ist gleichzeitig schwer, ohne sich substanziell anzufühlen, fast schon verzweifelt in seiner mürrischen Stimmung. [...] Daneben fühlt sich Eternals regelrecht leichtfüßig an.

Lindsay Bahr von AP News lobt Majors, aber findet, dass sich der Multiversums-Blockbuster mit seinen vielen Themen verhebt.

Disney Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Justin Chang von der L.A. Times erkennt einen "neuen Tiefpunkt in der Marvel-Maschinerie", auch weil sich die (CGI-)Welt des neuen Ant-Man-Films niemals so glaubhaft anfühle wie in den beiden vorangegangenen Abenteuern des MCU-Helden. Er fasst zusammen, dass diese "sogenannte Unterhaltung" eher einer Hausarbeit gleicht.

Ant-Man 3: Im Kino schauen oder auf Disney+ warten?

Ausgehend von den Kritiken lohnt sich ein Kinobesuch von Ant-Man and the Wasp: Quantumania vor allem für Fans, die dem Marvel Cinematic Universe besonders treu ergeben sind. Gerade wegen möglicher Spoiler und Abspannsequenzen empfiehlt sich ein früher Besuch, bevor man in den sozialen Medien davon etwas unfreiwillig mitbekommt.

Empfehlenswert ist Quantumania außerdem für alle, die die Multiversums-Spielereien von Loki und insbesondere den ersten Auftritt von Jonathan Majors mochten.

Wer nur gelegentlich im MCU vorbeischaut und Ultron kaum von Thanos unterscheiden kann, denen sei gesagt: Ihr könnt Ant-Man and the Wasp: Quantumania getrost im Heimkino nachholen.