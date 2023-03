The Mandalorian Staffel 3: Mit diesem unfassbar echten Helm bei Amazon werdet ihr selbst zum Mandalorianer

Den coolen Helm des Mandalorianers aus der beliebten Serie bei Disney+ könnt ihr euch im Angebot bei Amazon gerade günstig nach Hause holen.

Abseits von "Baby Yoda" alias Grogu stehen bei The Mandalorian auf Disney+ natürlich ganz klar der Titel-Held Din Djarin (Pedro Pascal) und seine Abenteuer im Fokus. Durch seine Rüstung aus der besonders robusten Beskar-Legierung übersteht er dabei so manche brenzlige Situation, wie aktuell auch in der vor Kurzem gestarteten Staffel 3.



Wer sich schon immer mal selbst wie der Mandalorianer fühlen wollte oder einfach ein schickes Sammlerstück fürs Regal haben will, kann einen original lizenzierten Helm derzeit vergleichsweise günstig bei Amazon für 139,60 Euro statt 159,99 Euro UVP * erstehen. Laut verschiedenen Preisvergleichsseiten ist Amazon der aktuell günstigste Anbieter und noch bis Ende Februar lagen die Preise meist bei über 140 Euro.

Mandalorianer-Helm günstig bei Amazon Deal Jetzt zum Angebot

Das bietet der Helm zu The Mandalorian



Bei dem Helm handelt es sich um eine original lizenzierte Replik vom bekannten Hersteller Hasbro aus dessen beliebter Black-Series-Modellreihe, die auch schon authentisch aussehende Kopfbedeckungen von Darth Vader und Boba Fett oder Stormtrooper- * und Rebellenpiloten-Helme * hervorgebracht hat. Diese sind zwar einfacher gehalten als die Originale aus Filmen und Serien, sehen aber dafür dennoch unfassbar echt aus.

Hasbro/Disney Hasbro/Disney Hasbro/Disney Hasbro/Disney Hasbro/Disney Hasbro/Disney Hasbro-Helm zu The Mandalorian

Der elektronische Helm des Mandalorianers ist im Originalmaßstab aus Kunststoff mit metallischem Look gefertigt und verfügt über Innenpolster mit einstellbarer Passform. An der Seite bietet er eine abnehmbare Taschenlampe sowie rote Lichter im Inneren, die aktiviert sowie deaktiviert werden können und eine nicht mitgelieferte AA-Batterie benötigen. Weitere Details finden sich auf der Shop-Seite bei Amazon *.

Gute Bewertungen für den Mandalorianer-Helm



In den Rezensionen auf Amazon kommt das Modell sowie auch die gesamte Reihe überaus gut weg: Durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen in über 700 Bewertungen stehen auf der Habenseite. Gelobt wird dabei vor allem das schicke Aussehen zum vergleichsweise erschwinglichen Preis. Maßgebliche Kritik gibt es nur selten. Zuweilen wird empfohlen, bei Amazon als Geschenk versenden zu lassen, damit die Umverpackung nicht als Versandkarton herhalten muss.

Jetzt zum Angebot: Mandalorianer-Helm günstig bei Amazon *

Weitere Star Wars-Angebote

Passend zum Helm gibt es derzeit auch eine der besten Puppen von Grogu günstig bei Amazon im Angebot, womit man dann schon fast gut für ein Cosplay ausgerüstet ist. Wahlweise gibt es für Star-Wars-Fans aber natürlich auch abseits von The Mandalorian noch einige weitere gute Geschenkideen von günstig bis edel. Weitere aktuelle Angebote und Rabattaktionen finden sich unterdessen auch auf unserer Deals-Themenseite.



*Bei diesen Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.