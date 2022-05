Im Avatar 2-Trailer versteckt sich ein totgeglaubter Charakter aus Teil 1

Der erste Avatar 2-Trailer teast die bildgewaltige Rückkehr von James Camerons 3D-Meilenstein. Unter den Bildern lässt sich auch schon der tote Schurke aus Teil 1 als Na'vi finden.

Dieses Jahr ist es endlich soweit und Avatar - Aufbruch nach Pandora kehrt nach 13 Jahren mit einer Fortsetzung ins Kino zurück. Nach der Kino-Premiere vor Doctor Strange in the Multiverse of Madness ist der erste Trailer zu Avatar 2 jetzt auch online für alle veröffentlicht worden.

Zwischen den vielen bildgewaltigen Eindrücken zum Sequel ist euch vielleicht ein spannendes Detail entgangen. Stephen Langs verstorbener Bösewicht aus Teil 1 kehrt zurück und ist im Trailer in neuer Na'vi-Gestalt zu sehen.

Schaut hier den Avatar 2-Trailer auf Deutsch:

Avatar: The Way of Water - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Avatar 2-Trailer zeigt Na'vi-Rückkehr von Colonel Quaritch

Schon im März 2021 berichteten wir über die bestätigte Rückkehr des totgeglaubten Avatar-Schurken. Damals sprach Stephen Lang nur darüber, dass er im Sequel schlanker sein würde. Durch den Avatar 2-Trailer wissen wir jetzt auch, was er damit gemeint hat. Die ersten Bilder zur Fortsetzung zeigen Colonel Quaritch in einer neuen Na'vi-Gestalt:

Auch wenn viele Fans erst dachten, es würde sich hier auch um Jake Sully (Sam Worthington) handeln, wird der Bösewicht spätestens durch die Armtätowierung verraten. Dadurch steht fest, dass Quaritch "überleben" konnte, indem er seinen Geist in einen neuen Körper übertrug.

Wann startet Avatar 2 im Kino?

Der Kinostart von James Camerons Sci-Fi-Fortsetzung wurde immer wieder verschoben. Dieses Jahr kommt Avatar 2: The Way of Water aber wirklich und startet am 14. Dezember 2022 bei uns in den Kinos.

Podcast: Was ist vom ersten Avatar-Film geblieben?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns nach all den Jahren nochmal Avatar – Aufbruch nach Pandora an und beschäftigen uns mit dem Vermächtnis des Mega-Blockbusters.

Avatar – Aufbruch nach Pandora hat das Kino mit seiner modernen 3D-Technik revolutioniert. Dich was ist davon über nach über einem Jahrzehnt übriggeblieben? Im Podcast blicken wir auf James Camerons Sci-Fi-Epos zurück.

