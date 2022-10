Im Netflix-Hit Old People nehmen Horror-Opas blutige Rache: Lohnt sich der Film?

In Old People massakrieren Rentner ihre ignoranten Verwandten. Wir erklären, ob und für wen sich der Horror-Hit auf Netflix lohnt.

Wer Opa und Oma zu selten anruft, muss um sein Leben fürchten. So ist es zumindest im deutschen Horrorfilm Old People, der Platz 3 der Netflix-Charts belegt. Denn dort nehmen die Rentner für all die Jahre der Missachtung vonseiten der Verwandten blutige Rache. Aber wie gut ist der Film?

Netflix-Horror Old People: Alle Bewertungen bei IMDb und Co. auf einen Blick

Die Story von Old People klingt wie eine spannende Abwandlung eines klassischen Zombie-Stoffs. Familienmutter Ella (Melika Foroutan) fährt mit ihren Kindern zur Hochzeit ihrer Schwester und besucht dabei auch ihren Vater im Altersheim. Unter den dort regelrecht zum Sterben abgestellten Rentnern gehen seltsame Dinge vor sich. Der Frust der Alten entlädt sich schließlich in einem blutrünstigen Überfall auf die Hochzeitsgesellschaft.

Viele überzeugte der Film aber nicht, die Bewertungen sind im Allgemeinen negativ bis durchschnittlich. Hier könnt ihr euch einen Überblick verschaffen:

Bei Rotten Tomatoes und Metacritic sind bisher keine Bewertungen von Publikum oder Kritiker:innen zu finden. Der Film sei unfassbar monoton, urteilt Decider , und bediene dieselben Zombie-Klischees, die Zuschauer:innen schon hundertmal gesehen hätten.

Rundheraus zu empfehlen ist Old People nicht. Zombie-Liebhaber mit Lust auf interessante neue Perspektiven können einen Blick riskieren. Wer auf Netflix nach packenden Horror-Neuheiten sucht und Serien nicht schmäht, ist aber mit Gänsehaut um Mitternacht besser bedient.

