Im neuen Thor 4-Trailer lenkt Chris Hemsworths nackter Hintern von verstecktem Loki-Easter Egg ab

Der neue Trailer zu Thor 4 trumpft am Ende mit einem Gag auf, der Chris Hemsworths nackten, aber verpixelten Hintern enthüllt. Direkt darüber gibt es jedoch auch eine Loki-Hommage zu entdecken.

Im neuen Thor 4: Love and Thunder-Trailer haben Marvel-Fans viele neue Einblicke in den kommenden MCU-Blockbuster bekommen. Dazu zählen zum Beispiel endlich erste Eindrücke von Christian Bale als Bösewicht Gorr, der Götterschlächter.

Am Ende des neuen Thor 4-Trailers kommt dann noch der beste Gag, wenn der nackte Hintern von Chris Hemsworth (verpixelt) von Russell Crowes Zeus entblößt wird. In dem sehr kurzen Moment des göttlichen Hinterteils wurde aber auch noch ein Loki-Easter Egg versteckt, das euch vielleicht entgangen ist.

Hier könnt ihr den neuen Thor 4-Trailer schauen:

Thor: Love and Thunder - Trailer (English) HD

Nackter Thor enthüllt im neuen Trailer eine Loki-Tätowierung

Wer in der Szene am Ende des Thor 4-Trailers genau hinschaut und vor allem nicht nur auf den entblößten Hintern des Donnergotts, erkennt auf seinem Rücken eine Tätowierung mit bekanntem Muster. Nach dem Tod seines Bruders in Avengers 3: Infinity War hat sich Thor ganz offensichtlich Hörner im Loki-Stil stechen lassen.

Auch wenn es in dem kurzen Moment kaum zu erkennen ist, hat sich der Marvel-Held laut Comic Book zwischen seine Schultern zusätzlich zu den Hörnern noch "RIP Loki" tätowieren lassen.

Eine coole und rührende Hommage an den von Thanos getöteten Trickster-Gott, mit dem sich Thor davor in Thor 3: Tag der Entscheidung wieder versöhnt hatte. Und der dann in Avengers 4: Endgame und seiner eigenen Serie auf Disney+ trotzdem nochmal zurückgekehrt ist.

Genauer auf die Tätowierung auf Thors Rücken oder andere Teile seines Körpers können MCU-Fans ab dem 6. Juli schauen. Dann startet Thor 4: Love and Thunder bei uns in den Kinos.

Habt ihr die Rückentätowierung im neuen Thor 4-Trailer erkannt?