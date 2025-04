In 10 Tagen geht The Walking Dead endlich weiter – und bringt toten Fanliebling überraschend zurück

In wenigen Tagen geht es zurück in die Zombie-Apokalypse von The Walking Dead. Staffel 2 der Spin-off-Serie Dead City überrascht mit einer unerwarteten Rückkehr.

Auch über zwei Jahre nach dem Ende von The Walking Dead lebt das Serien-Universum rund um die Erlebnisse Überlebender in der Zombie-Apokalypse weiter. In wenigen Tagen startet bereits die 2. Staffel der Spin-off-Serie The Walking Dead: Dead City.

Dead City setzt die Geschichte von Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan) einige Jahre nach dem Finale fort und zeigt uns mit New York City eine ganz neue Seite der Post-Apokalypse. Bevor es zurück in die zerfallene Zombie-Metropole geht, steht schon jetzt die überraschende Rückkehr eines toten Charakters fest, die besonders Negan-Fans freuen wird.

The Walking Dead: Dead City Staffel 2 bringt Lucille zurück

In der ersten Staffel von Dead City mussten Negan und Maggie widerwilligen zusammenarbeiten, um den entführten Hershel (Logan Kim) aus dem von Millionen von Zombies und anarchischen Gangs bevölkerten New York zu befreien. In der neuen Season treffen sie erneut in Manhattan aufeinander und stehen dabei allerdings auf entgegensetzen Seiten eines Krieges um eine mächtige Ressource.

Vor allem Negan-Fans dürfen auf Staffel 2 gespannt sein. Um eine Allianz zwischen verfeindeten Gangs aus New York auf den Weg zu bringen, muss der ehemalige Savior erneut in seine einstige Anführerrolle schlüpfen und bekommt dafür sogar eine neue Lucille an die Hand. Diese Version seines ikonischen Baseballschlägers erhält sogar ein praktisches Upgrade und kann jetzt Stromstöße austeilen. Aber es wird nicht die einzige Lucille sein, die wir in der The Walking Dead-Fortsetzung zu sehen bekommen.

Wie ein Behind-the-Scenes-Video kürzlich enthüllte, wird Hilarie Burton Morgan als Negans (tote) Ehefrau Lucille in den neuen Folgen auftreten:



Jeffrey Dean Morgans tatsächliche Ehefrau übernahm die Rolle zuvor in der Staffel 11-Folge Hier kommt Negan von The Walking Dead und gewann mit nur einer Folge die Herzen der Fans für sich – und zerschmetterte sie direkt mit ihrer tragischen Geschichte. Da Lucille bereits seit Beginn der Zombie-Apokalypse tot ist, wird sie in The Walking Dead: Dead City nun voraussichtlich als Halluzination erscheinen.

Wann startet The Walking Dead: Dead City Staffel 2?

The Walking Dead-Fans müssen sich nur noch einige Tage gedulden. In den USA feiert die 2. Staffel von Dead City am 4. Mai 2025 bei AMC Premiere. In Deutschland starten die neuen Folgen nur einen Tag später, am 5. Mai 2025, exklusiv bei MagentaTV. Immer montags gibt es ein frisches Kapitel der insgesamt acht neuen Episoden zu sehen.



Neben Dead City können The Walking Dead-Fans hierzulande bei Magenta TV auch die Rick Grimes-Serie The Ones Who Live, den Anthologie-Ableger Tales of the Walking Dead sowie die ersten zwei Staffeln des Spin-offs The Walking Dead: Daryl Dixon streamen. Eine dritte Season der Daryl-Serie startet noch dieses Jahr.