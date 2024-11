The Walking Dead-Fortsetzung wird nerviges Spin-off-Problem lösen – aber Lauren Cohan musste darum kämpfen

In wenigen Monaten wird die The Walking Dead-Serie Dead City fortgesetzt und Staffel 2 wird länger als gedacht. Maggie-Darstellerin Lauren Cohan kämpfte für zusätzliche Folgen.

Seit dem Ende von The Walking Dead wird das Serien-Franchise rund um den Überlebenskampf in der Zombie-Apokalypse mit Spin-offs weitergeführt. Obwohl diese die Geschichten unterschiedlicher Fanlieblinge fortsetzen, teilen sie sich alle den gleichen Kritikpunkt: viel zu kurze Staffeln. Das wird sich mit der Fortsetzung von The Walking Dead: Dead City jedoch bald ändern.

The Walking Dead: Dead City Staffel 2 wird länger und Lauren Cohan hat dafür gekämpft

Im kommenden Jahr geht bereits die 2. Staffel der Spin-off-Serie The Walking Dead: Dead City in den USA bei AMC und in Deutschland bei Magenta TV an den Start. Diese wird überraschenderweise nicht mehr sechs, sondern gleich acht Episoden umfassen. Und das haben wir Lauren Cohan zu verdanken.

Im Gespräch mit Screen Rant enthüllte Franchise-Chef Scott Gimple kürzlich, dass die Maggie-Darstellerin für die Verlängerung der Staffel um zwei zusätzliche Folgen kämpfte. Lauren Cohan erklärt den Grund dafür wie folgt:

Es ist sehr, sehr schwer, alles vorzubereiten und die Motoren für die Dreharbeiten einer Serie in Gang zu setzen, und dann nur sechs Folgen zu drehen. Es fühlt sich an, als würde man gerade dann aufhören, wenn man anfängt. Und wir hatten in diesem Jahr viel zu erzählen, viel mehr Charaktere einzuführen und viel mehr Dinge zwischen den bestehenden Charakteren zu entwickeln, und deshalb war es wirklich aufregend, acht Episoden dafür zu haben. Ja, ich habe ziemlich hart dafür gekämpft.

Lauren Cohan ist nicht nur als Darstellerin, sondern auch als Produzentin in die Serie involviert. In der 2. Staffel wird sie zudem auch ihr Regiedebüt abliefern und eine Folge selbst inszenieren. Dank ihres Einflusses auf die Produktion ist Dead City nun die erste Spin-off-Serie der neuen The Walking Dead-Ära, die mehr als sechs Folgen pro Staffel erhält. Und mit Blick auf die bevorstehende Handlung ergibt das sogar Sinn.

The Walking Dead: Dead City löst das Spin-off-Problem

Während die erste Staffel Maggie und Negan (Jeffrey Dean Morgan) für eine Rettungsmission ins Herz von Manhattan schickte, wird die Geschichte in Staffel 2 jetzt komplexer und größer. Denn diesmal rücken unterschiedliche Fraktionen (und neue Charaktere) aus New York in den Fokus, die sich auf einen Ressourcenkrieg vorbereiten – und plötzlich stehen die einstigen Widersacher erneut auf gegensätzlichen Seiten eines eskalierenden Konflikts.

Dead City geht mit der Aufstockung der Folgenanzahl einem großen Kritikpunkt der neuen The Walking Dead-Serien aus dem Weg. Während die einzelnen Staffeln der Mutterserie in der Regel 16 Episoden umfassten, mussten die jüngsten Spin-offs alle mit mickrigen sechs Folgen pro Staffel auskommen.

Auch wenn Dead City, The Ones Who Live und The Walking Dead: Daryl Dixon der kürzeren Laufzeit mit einem höheren Erzähltempo entgegenwirkten, sorgte die geringe Folgenanzahl jedoch in fast allen Fällen früher oder später für dramaturgische Probleme und gehetzte Charakterentwicklungen.

Wann startet The Walking Dead: Dead City Staffel 2?

Ob zwei zusätzliche Folgen letztendlich genug sind, erfahren wir im kommenden Frühling. Voraussichtlich im März 2025 wird Staffel 2 von The Walking Dead: Dead City ihre Premiere bei AMC und Magenta TV feiern. Einige Monate später folgt dann im Herbst die 3. Staffel der Daryl Dixon-Serie, die ihre Handlung nach Spanien verlagert – leider nur mit sechs neuen Folgen.