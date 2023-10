The Walking Dead-Serie mit Negan und Maggie geht weiter: Dead City Staffel 2 steht aber genau ein riesiges Problem im Weg

The Walking Dead-Serie Dead City ist nach sechs Folgen längst nicht zu Ende. Maggie und Negan kehren in einer 2. Staffel zurück. Die wichtigsten Infos findet ihr hier.

Nach dem Ende von The Walking Dead wird die Geschichte der Zombie-Apokalypse mit neuen Spin-offs fortgesetzt. Den Anfang macht die Serie The Walking Dead: Dead City, die ihr seit dem 13. Oktober 2023 bei Magenta TV streamen könnt.

Das The Walking Dead-Wiedersehen mit Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) ist keine in sich geschlossene Mini-Serie, sondern eine fortlaufende Geschichte, die uns nach 6 Folgen mit einem Cliffhanger-Ende und dem Verlangen nach einer Fortsetzung zurücklässt.

Die gute Nachricht: Dead City wurde bereits um eine 2. Staffel verlängert. Aber wann wird diese zu sehen sein? Und wie geht es für Maggie und Megan weiter?

Wann kommt The Walking Dead: Dead City Staffel 2?

Obwohl The Walking Dead: Dead City bereits um Staffel 2 verlängert wurde, müssen sich Fans etwas länger auf die Fortsetzung gedulden. Aufgrund des Hollywood-Streiks können derzeit keine neuen Episoden produziert werden. Wie lange müssen wir also warten?

Hier könnt ihr den Trailer zu The Walking Dead: Dead City schauen

The Walking Dead: Dead City - S01 Trailer (English) HD

Vom Drehbeginn bis zur Premiere dauerte es in Staffel 1 ungefähr 11 Monate. Sollte der Streik zeitnah enden und die Produktion noch in diesem Jahr starten, dann könnte Dead City bereits Ende 2024 zu sehen sein. Realistischer erscheint derzeit ein Starttermin im Jahr 2025. Das TWD-Universum lässt uns aber nicht hängen und hat bis dahin einiges zu bieten:

Im Dezember 2023 wird in Deutschland das Spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon seine Premiere bei MagentaTV feiern. Dieses wird schon 2024 mit einer 2. Staffel zurückkehren. Im kommenden Jahr wird zudem der mit Spannung erwartete Rick Grimes-Ableger The Walking Dead: The Ones Who Live an den Start gehen.

Dead City Staffel 2: Negan wird erneut zum brutalen Anführer

Das Ende der ersten Staffel von The Walking Dead: Dead City macht klar, dass das Zombie-Spin-off eine größere Geschichte zu erzählen hat, die selbst über Staffel 2 hinauslaufen könnte. Maggies Mission, ihren Sohn Hershel (Logan Kim) zu befreien, ist vielleicht beendet, aber der Kampf um New York City hat gerade erst begonnen.

In Staffel 1 brachte Maggie ihren Erzfeind nach New York City, um diesen gegen ihren entführten Sohn auszutauschen. Nun befindet sich Negan in der Gewalt der mächtigen Anführerin Dama (Lisa Emery), die eine besondere Aufgabe für den Ex-Savior vorgesehen hat. Um die Sicherheit Hershels zu gewährleisten, fügt er sich ihrem Willen.

AMC Werden Negan und Maggie in Staffel 2 zu Verbündeten oder Feinden?

Denn der abgeschotteten Insel steht bald ein Krieg bevor. Manhattan verfügt nämlich über eine begehrte Ressource: aus Untoten hergestelltes Methan. Auf dieses hat es die Gemeinschaft New Babylon abgesehen. Nur vereint hat New York City eine Chance gegen die Bedrohung vom Festland.

Deshalb soll Negan seine frühere Brutalo-Rolle wieder einnehmen und die zersplitterten Bezirke der Stadt als Anführer unter sich vereinen. In Staffel 2 könnten Fans des "alten" Negan ihre wahre Freude haben, wenn dieser auf unterschiedliche Mini-Gemeinschaften trifft und New York City in ein riesiges Sanctuary 2.0 zu verwandeln versucht.

Noch unklar ist hingegen, wie es für Maggie in Staffel 2 weitergehen wird. Wird sie sich endlich ihrem Trauma stellen und dies verarbeiten? Wird sie versuchen, Negan aus New York zu retten? Und wie wird sie reagieren, wenn sie ihn erneut als Sadisten zu sehen bekommt? Eines ist klar: Dead City Staffel 2 kann gar nicht früh genug kommen.