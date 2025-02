In 10 Tagen kommt ein Kino-Hit zu Netflix, der seit Monaten für Kontroversen sorgt

Kaum ein anderer Film sorgt seit Monaten für so viel Gesprächsstoff wie Nur noch ein einziges Mal – It Ends with Us. Der Romanverfilmung mit Blake Lively und Justin Baldoni folgten millionenschwere Klagen.

Im August 2024 erschien Nur noch ein einziges Mal – It Ends with Us in den internationalen Kinos und damit die Verfilmung des gleichnamigen Erfolgsromans von Colleen Hoover. Blake Lively und Justin Baldoni spielen in dem Beziehungs-Drama die Hauptrollen, das ebenfalls von Baldoni inszeniert wurde. Schon vor Kinostart sorgte der Film für Kontroversen – und die könnten noch lange andauern.

In wenigen Tagen kommt der Film ins Streaming-Abo bei Netflix.

It Ends with Us mit Blake Lively kommt zu Netflix: Darum geht's in der kontroversen Romanverfilmung

It Ends with Us dreht sich um Lily (Blake Lively), die nach einer Kindheit und Jugend in der Kleinstadt nach Boston zieht, um dort einen eigenen Blumenladen zu eröffnen. Als sie auf den gutaussehenden Chirurg Ryle Kincaid (Justin Baldoni) trifft, glaubt sie, vielleicht den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Nur glaubt Ryle nicht an Dating oder Beziehungen – im Gegensatz zu Lily.

Als sich langsam dennoch ein Verhältnis entwickelt, tritt plötzlich ein alter Bekannter (Brandon Sklenar) aus ihrer Jugend wieder in Lilys Leben, in dem sie all die Jahre zuvor einen Seelenverwandten sah. Ab sofort soll sich für Lily alles verändern.

Schaut hier einen Trailer zu It Ends with Us:

Nur noch ein einziges Mal - Trailer (Deutsch) HD

Auf den It Ends with Us-Dreh folgten mehrere Klagen zwischen Blake Lively und Justin Baldoni

Gegen ein Budget von rund 25 Millionen US-Dollar konnte It Ends with Us an den weltweiten Kinokassen über 351 Millionen einspielen (via Box Office Mojo ). Damit wurde der Film zu einem der größten Hits des Kinojahres 2024 – jedoch auch zu einem der kontroversesten.

Kurz vor Kinostart wurden Gerüchte darüber laut, dass sich Blake Lively und Justin Baldoni am Set des Films zerstritten hätten, was zu schwerwiegenden Vermutungen führte. Ende Dezember 2024 kam schließlich die Bestätigung und Lively verklagte Baldoni wegen sexueller Belästigung und Rufmord. Baldoni verklagte daraufhin Lively sowie ihren Ehemann Ryan Reynolds auf 400 Millionen US-Dollar Schadensersatz.

Eine Gerichtsverhandlung wurde vom Bundesstaat New York für März 2026 vorgesehen (via E! Online ). Aufgrund der umfangreichen medialen Aufmerksamkeit, die der Fall erhält, soll der Termin jedoch womöglich vorgezogen werden. Der genaue Zeitraum ist hier noch nicht bekannt.

Wann kommt It Ends with Us mit Blake Lively zu Netflix?

Der Film wird am 17. Februar 2025 ins Streaming-Programm bei Netflix aufgenommen.

Zuvor stand eine Fortsetzung im Raum, die Colleen Hoovers Folgeroman It Stars with Us – Nur noch einmal und für immer adaptieren soll. Blake Lively wurde hier als Regisseurin gehandelt. Aufgrund des Rechtsstreits zwischen Lively und Baldoni ist mittlerweile fraglich, ob das Sequel tatsächlich in Angriff genommen wird. Dass Lively und Baldoni noch einmal gemeinsam vor der Kamera stehen, kann wohl ausgeschlossen werden.