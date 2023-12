In 2 Tagen bei Disney+: Fantasy-Rettung einer Reihe, die im Kino nach 2 Filmen gescheitert ist

Eine der größten Fantasy-Reihen hat es im Kino nur auf zwei Teile gebracht. Bei Disney+ erhält die abenteuerliche Geschichte eines jungen Halbgotts eine zweite Chance.

Neben Harry Potter war die Percy Jackson-Reihe eines der größten Fantasy-Phänomene der 2000er Jahre. Fünf Romane über den titelgebenden Helden hat der US-amerikanische Schriftsteller Rick Riordan zwischen 2005 und 2009 veröffentlicht. Darüber hinaus setzte er die Reihe dieses Jahr mit Teil 6 fort und kündigte Teil 7 an.

Im Kino hat es die fantasievoll erzählte Mischung aus Fantasy-Abenteuer und Coming-of-Age allerdings nur auf zwei Filme gebracht: Percy Jackson – Diebe im Olymp (2010) und Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen (2013). Danach wurde die Reihe abgebrochen und wir haben das Ende der Geschichte nie erfahren.

Neue Fantasy-Serie bei Disney+: Percy Jackson erhält zweite Chance mit komplett neuem Cast

Neue Hoffnung für Percy Jackson: Bei Disney+ startet am Mittwoch die Neuverfilmung von Riordans Fantasy-Epos, allerdings nicht in Form eines Films, sondern als Serie. Dieses Mal ist der Autor der Vorlage direkt in die Adaption involviert, was bereits bei der Ankündigung des Projekts für große Freude bei den Fans sorgte.

Hier könnt ihr den Trailer zur Percy Jackson-Serie schauen:

Percy Jackson: Die Serie - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wie schon die Bücher und Filme erzählt Percy Jackson: Die Serie von dem jungen Percy Jackson (Walker Scobell), der eines Tages herausfindet, dass er der Sohn von Poseidon ist. Ehe er sich versieht, wird er in ein Abenteuer hineingezogen, bei dem nicht nur griechische Götter, sondern auch fiese Ungeheuer mitmischen.

Percy ist zum Glück nicht allein: Im Camp Half-Blood wird er zusammen mit anderen Halbgöttern für den Kampf gegen die Titanen ausgebildet. Hier lernt Percy u.a. Annabeth Chase (Leah Jeffries) kennen, die Tochter von Athene. Unterstützung erhält er außerdem von seinem besten Freund Grover Underwood (Aryan Simhadri).

Zum Weiterlesen: Walker Scobell wäre auch sofort bei Legend of Zelda dabei

Percy Jackson umgeht einen großen Fehler der Filme und konnte sogar schon die Kritik überzeugen

Die ersten Kritiken zur Percy Jackson-Serie stimmen zuversichtlich. Wie es aussieht, erwartet uns dieses Mal eine würdige Adaption des Stoffs. Bei dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes sind derzeit 96 Prozent positive Kritiken eingetragen. Metacritic kommt derweil auf eine durchschnittliche Bewertung von 74 von 100 Punkten.

Besonders vielversprechend klingt die Variety -Besprechung:

Reichlich Action und all diese herrlichen Offenbarungen der Jugend machen Percy Jackson zu einer der stärksten Jugendserien seit Jahren. Die Serie besitzt die gleichen fesselnden Elemente, die das Harry Potter-Franchise so erfolgreich gemacht haben.

Besonders positiv erwähnt wird, dass sich die Serie mehr an der Vorlage orientiert. Deutlich wird das u.a. durch das Alter des Hauptcasts. Die Percy Jackson-Filme haben die Hauptfiguren als Teenies auf dem Sprung zum Erwachsenwerden gezeigt. Die Serie geht dagegen einen Schritt zurück und stellt uns Percy und Co. als Kinder vor.

Wann startet Percy Jackson: Die Serie bei Disney+?

In wenigen Tagen ist es so weit! Percy Jackson: Die Serie startet am Mittwoch, dem 20. Dezember 2023 bei Disney+. Die 1. Staffel umfasst insgesamt acht Episoden. Zum Auftakt gibt es gleich zwei Stück davon. Der Rest der Staffel wird im Wochentakt veröffentlicht, sodass ihr das Finale ab dem 31. Januar 2023 bei Disney+ streamen könnt.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.