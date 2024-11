In 2 Wochen startet der beste Fantasy-Film des Jahres: Er verfilmt einen 5 Milliarden-Hit und bricht schon jetzt Rekorde

Eine der größten Fantasy-Geschichten erwacht zu neuem Leben. Das atemberaubende Hexen-Epos Wicked mit Ariana Grande und Cynthia Erivo startet in 2 Wochen endlich auch in deutschen Kinos.

Seit über 20 Jahren schon verzaubert der Musical-Hit Wicked Fans weltweit und konnte mit seinen zahlreichen Produktionen laut Variety seither schon mehr als 5 Milliarden (!) Dollar einspielen – 1,6 Milliarden davon allein nur am Broadway, wie Playbill dokumentiert. Am 12. Dezember 2024 startet nach langem Warten nun endlich mit Wicked die Blockbuster-Verfilmung des Musical-Juggernauts als erstes Kapitel eines zweiteiligen epischen Fantasy-Epos in den deutschen Kinos.

Wicked hat schon vor dem deutschen Kinostart Rekorde gebrochen

Wicked ist nicht nur die Adaption des gleichnamigen Musicals, sondern auch eine neue Interpretation des Fantasy-Klassikers Der Zauberer von Oz. Im ersten Teil wird die Vorgeschichte einer unerwarteten und unvergleichlichen Freundschaft zwischen der späteren Bösen Hexe des Westens (Cynthia Erivo) und Glinda der Guten (Ariana Grande) erzählt – lange bevor eine gewissen Dorothy aus Kansas per Wirbelsturm im magischen Land von Oz landet.

Deutsche Wicked-Fans sind die letzten, die in den Genuss der Musical-Verfilmung kommen. In den USA und zahlreichen anderen Ländern läuft das Spektakel bereits seit dem 22. November 2024 und konnte direkt am Startwochenende einen überraschenden Kinorekord brechen.

Mit einem Einspielergebnis von über 162 Millionen Dollar weltweit gelang Wicked der erfolgreichste Start einer Broadway-Musical-Verfilmung überhaupt, wie Deadline berichtet. Sollte sich der Hype in den kommenden Wochen halten, dann bekommen die Spitzenreiter der Musical-Verfilmungen, Mamma Mia (609 Millionen) und Les Misérables (441 Millionen) ernsthafte Konkurrenz.

Wicked ist ein Fantasy-Ereignis sondergleichen

Der erste Wicked-Film ist nicht nur ein Überraschungserfolg, sondern auch noch ein verdammt guter Fantasy-Blockbuster, der bei der IMDB aktuell einen sagenhaften Bewertungsdurchschnitt von 8.2 Punkten und bei Rotten Tomatoes einen Audience-Score von 96% hält. Und all die Lobpreisungen sind vollends berechtigt.

Wicked ist ein 160-minütiger (!) Rausch, der keine Minute zu lang ist. Die Performances der beiden Hauptdarstellerinnen Cynthia Erivo als grüne Außenseiterin und Ariana Grande als ungezügeltes pinkes Energiebündel sind mitreißend, berührend und oftmals richtig witzig. Und vor allem als Musical-Adaption triumphiert der Film auf ganzer Linie, denn die Bühnenvorlage wird nahezu unverändert, werkgetreu und mit sinnvollen Ergänzungen adaptiert.

Das Highlight sind natürlich die insgesamt 11 Musical-Sequenzen, die mit herausragenden (und größtenteils live gefilmten) Gesangsstimmen und von Regisseur Jon M. Chus ungemein energetisch inszenierten Choreografien ein wahrer Augen- und Ohrenschmaus sind, der wirklich jeden Musical-Fan vom Hocker hauen sollte.

Wer mit Musicals hingegen gar nichts anzufangen weiß, kann sich zumindest auf einen fantastischen Fantasy-Film freuen, der eine detailreiche und spannende Welt aufbaut, die abseits der schützenden Schulmauern der Zauberuni Glizz geradewegs in den Faschismus abdriftet. Das kommt zwar vor allem erst im deutlich düsteren 2. Teil der Wicked-Saga zum Tragen, stellt aber schon jetzt die jungen Oz-Hexen vor unbequeme Entscheidungen. Eine hingegen leichte Entscheidung kann ich jedem Fantasy-Fan jedoch schon abnehmen: Schaut Wicked unbedingt auf der großen Kinoleinwand!

Wicked startet am 12. Dezember 2024 regulär in den deutschen Kinos. Bereits ab dem 4. Dezember gibt es bereits in einigen Kinos Previewvorstellungen. Die Fortsetzung Wicked Teil 2 wird ab dem 20. November 2025 zu sehen sein.