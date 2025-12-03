In 2 Wochen startet der sehr wahrscheinlich größte Film des Jahres 2025

Wer auf das größte Kino-Event des Jahres gewartet hat, muss sich nur noch zwei Wochen gedulden. Dann werden wieder erstaunliche Welten und spektakuläre Bilder auf der Leinwand entfesselt.

James Cameron ist zwar nicht der Weihnachtsmann, weiß aber dennoch, wie er Filmfans am besten beschenken kann. In nur zwei Wochen, also kurz vor Heiligabend, startet sein neues Leinwand-Epos Avatar 3: Fire and Ash in den deutschen Kinos. Und wie es für den visionären Regisseur (Titanic, Terminator 2) üblich ist, hat er auch dieses Mal keine Kosten und Mühen gescheut, um uns bombastische Bilderwelten zu bescheren.



Avatar 3 ist einer der teuersten Filme des Jahres

Wie u.a. bei The Numbers nachzulesen ist, liegt das geschätzte Produktionsbudget von Fire and Ash bei 250 Millionen US-Dollar, was das Sci-Fi-Abenteuer zu einem der teuersten Kinofilme in 2025 macht. Noch kostspieliger war lediglich Mission: Impossible 8 (ca. 400 Millionen US-Dollar), dessen vergleichsweise enttäuschenden Umsatz an den Kassen Camerons dritter Avatar-Streich aber wohl mühelos übertreffen wird.

Das lassen zumindest die phänomenalen Einspielergebnisse der beiden Vorgänger Avatar – Aufbruch nach Pandora und Avatar 2: The Way of Water vermuten. Die zwei Filme brachten zusammen sage und schreibe über 5,2 Milliarden US-Dollar ein und befinden sich auf Platz 1 bzw. 3 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

Ob sich auch Teil 3 der Reihe in diesen Sphären bewegen wird, bleibt zwar noch offen, einen waschechten finanziellen Erfolg zweifelt aber vermutlich niemand wirklich an. Cameron setzte wie gewohnt alles daran, seinem Publikum erneut eine überwältigende Immersion voller fantastischer 3D-Effekte zu bieten, was ihm laut den ersten Reaktionen zum Film auch gelungen ist.

In Avatar: Fire and Ash präsentiert James Cameron den ersten "bösen" Na'vi-Stamm

In Avatar 3 erforscht Cameron einen Teil der Pandora-Welt, der das Franchise in ein ganz neues (und düsteres) Licht taucht. Zum ersten Mal wird darin nämlich der Mangkwan-Clan vorgestellt. Der auch Ash People genannte Na'vi-Stamm hat eine leidvolle Vergangenheit hinter sich, was ihn zu einem von Verbitterung und Wut angetriebenen Krieger:innenvolk mutieren ließ. Mit dessen Anführerin Varang (Oona Chaplin) legt man sich besser nicht an.

Jake Sully (Sam Worthington) stellt sich dem gefährlichen Clan dennoch entgegen und erhält dabei Unterstützung der friedliebenden Tlalim, auch als Wind Traders bezeichnet, unter der Führung von Peylak (David Thewlis). Diese feiern in der Sci-Fi-Fortsetzung ebenfalls ihr Debüt.

Mehr zu Avatar 3:

Wann startet Avatar 3: Fire and Ash im Kino?

Markiert euch den 17. Dezember 2025 mit einem dicken, (blauen?) Kreuz im Kalender. An diesem Tag startet James Camerons Sci-Fi-Epos Avatar 3: Fire and Ash in den deutschen Kinos. Somit könnt ihr das Jahr mit einem spektakulären Blockbuster beenden.