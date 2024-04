In 200 Tagen wird die Erde zerstört: Neue Sci-Fi-Serie startet heute bei Netflix und entfacht das pure Chaos vor dem Weltuntergang

Ab heute könnt ihr bei Netflix die Sci-Fi-Serie Goodbye Earth schauen. Darin stürzt die Menschheit ins Chaos, als sich die unaufhaltsame Zerstörung des Planeten anbahnt.

Bei Netflix steht mal wieder der Weltuntergang bevor. Erst kürzlich schickte die Sci-Fi-Serie 3 Body Problem eine außerirdische Invasionsflotte in Richtung Erde. In der Serie Goodbye Earth ist es jetzt ein Asteroid, der den Planeten und damit die gesamte Menschheit in 200 Tagen zu vernichten droht. Ganz so lang müsst ihr auf die Serien-Neuheit aber nicht warten. Die startet nämlich schon heute auf Netflix.

Sci-Fi-Dystopie auf Netflix: Das erwartet euch in Goodbye Earth

Netflix Die Apokalypse ist nah

Ein Himmelskörper droht, die Erde zu zerstören. Mit ihrer Grundprämisse setzt die Netflix-Serie auf ein. Wer Filme wie Don't Look Up Deep Impact und Melancholia oder auch die US-Serie Salvation mag, ist bei Goodbye Earth also genau richtig.

Anstatt aufregender Rettungsversuche durch NASA-Astronauten fokussiert sich Goodbye Earth jedoch vorwiegend auf menschliche Schicksale und den Zustand des Chaos, in den die Gesellschaft zerfällt, als bekannt wird, dass ein Asteroid namens Dina in wenigen Monaten auf die Erde einschlagen wird. Der Trailer verspricht dabei auch reichlich bildgewaltige Action.

Zu Beginn der Serie sind es noch 200 Tage bis zum Einschlag. Das Epizentrum der Katastrophe wird die koreanische Halbinsel sein. Und so fokussiert sich Goodbye Earth auf die Zustände in der südkoreanischen Stadt Woongcheon City, in der panische Sekten, Gewalt und Kriminalität vorherrschen. In den letzten Tagen der Menschheit beginnt für unterschiedliche Charaktere nun ein Kampf ums Überleben und um den Erhalt der eigenen Menschlichkeit.

Die wichtigsten Infos zum Start von Goodbye Earth bei Netflix

Goodbye Earth besteht aus insgesamt 12 Folgen. Alle Episoden stehen zum Start am 26. April 2024 auf Netflix zum Abruf bereit. Eine deutsche Synchronfassung gibt es leider nicht. Stattdessen könnt ihr die Serie im koreanischen Original mit deutschen Untertiteln schauen.

Die dystopische Sci-Fi-Serie basiert auf dem japanischen Roman Shumatsu No Furu (oder auch The Fool at the End of the World). Verfasst wurde die Vorlage von Kôtarô Isaka, dessen Werke schon zahlreich verfilmt wurden. Auch die Action-Komödie Bullet Train mit Brad Pitt basiert auf einem seiner Bücher.



Der Regisseur von Goodbye Earth ist ebenfalls kein Unbekannter für Netflix-Fans. Jin-min Kim inszenierte zuvor bereits die südkoreanischen Thrillerserien My Name und Extracurricular, die ihr beide bei Netflix streamen könnt.

