In 200 Tagen geht die Welt unter: Neue Sci-Fi-Serie von Netflix entfacht im ersten Trailer das pure Chaos

Bei Netflix stehen in der neuen Science-Fiction-Serie Goodbye Earth die letzten Tage der Menschheit bevor. Hier könnt ihr den Trailer zur Sci-Fi-Apokalypse schauen.

Nach 3 Body Problem steht bei Netflix mit der Science-Fiction-Serie Goodbye Earth schon der nächste drohende Untergang der Menschheit bevor. Diesmal sind es keine Außerirdischen, die uns in 400 Jahren vernichten. Stattdessen wird in 200 Tagen ein Asteroid auf die Erde krachen und alles Leben auslöschen. Welche chaotischen Zustände daraus resultieren, könnt ihr im ersten Trailer zur kommenden Netflix-Serie sehen.

Im Trailer zur Sci-Fi-Serie Goodbye Earth steht die Apokalypse bevor

Goodbye Earth - S01 Trailer (English) HD

Sci-Fi-Dystopie auf Netflix: Darum geht's in Goodbye Earth

In der Netflix-Serie Goodbye Earth muss sich die Menschheit mit dem unausweichlichen Ende abfinden, als eines Tages die Schreckensbotschaft verkündet wird, dass ein Asteroid in 300 Tagen mit der Erde kollidieren wird. 100 Tage später werden wir Zeugen der chaotischen Zustände in Südkorea. Hier ist die Lage besonders schlimm, da die koreanische Halbinsel der Ort des ersten Aufpralls sein wird.

Die Grundprämisse klingt wie ein Mix aus Armageddon – Das jüngste Gericht und Lars von Triers Endzeitdrama Melancholia. In der Netflix-Serie wird die drohende Apokalypse allerdings actionreicher erzählt. Gewalt, Kriminalität, Verschwörungstheorien und brutale Sekten sind ebenso Teil der Handlung wie eine Lehrerin, die zum Schutze ihrer Schüler:innen nicht vor Selbstjustiz zurückschreckt.

Inszeniert wurde die Sci-Fi-Serie von Regisseur Jin-min Kim. Dieser setzte zuvor schon die Thriller-Serien Extracurricular und My Name für Netflix in Szene. Die Story von Goodbye Earth basiert auf dem japanischen Roman Shumatsu No Furu (oder auch The Fool At the End of the World) aus der Feder von Kôtarô Isaka. Dieser lieferte auch die Vorlage zum Action-Kracher Bullet Train.

Wann startet Goodbye Earth auf Netflix?

Noch schneller ein Serien-Asteriod auf die Erde krachen kann, landet Goodbye Earth schon auf eurer Watchlist. Bereits am 26. April 2024 nimmt Netflix die dystopische Sci-Fi-Serie ins Programm auf. Zum Start werden alle 12 Folgen direkt verfügbar sein.

Podcast: Die besten Serienstarts im April bei Netflix und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, WOW und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im April die großangelegte Sci-Fi-Videospiel-Verfilmung Fallout bei Amazon. Außerdem zeigt Netflix mit Ripley ein vielversprechendes Thriller-Remake mit Sherlock-Bösewicht und Robert Downey Jr. ist in The Sympathizer kaum wiederzuerkennen.