In 24 Tagen erscheint bei Amazon Prime ein neuer Batman-Film, aber er sieht ganz anders aus, als ihr denkt

Batman kehrt auf Amazon Prime Video zurück. Und zwar mit dem Animations-Abenteuer Merry Little Batman, zu dem es jetzt den ersten Trailer gibt.

Batman steht irgendwo zwischen brutaler Schattengestalt und Knuddel-Fledermaus für Kinder. Immerhin decken die bisherigen Batman-Filme sämtliche Altersgruppen ab. Kurz vor Weihnachten erscheint auf Amazon Prime Merry Little Batman, der sich eher an ein jüngeres Publikum richtet. Aber auch die älteren Fans werden abgeholt.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Merry Little Batman auf Englisch an:

Merry Little Batman - Trailer 1 (English) HD

Batmans Sohn lehrt auf Amazon Prime den Joker das Fürchten

Merry Little Batman dreht sich nicht um den dunklen Ritter, sondern vielmehr um seinen kleinen Spross. An Weihnachten steckt der Retter Gothams (Stimme im Original: Luke Wilson) nämlich im Schnee fest, und sein Sohn Damian (Yonas Kibreab) muss sich alleine gegen die finsteren Machenschaften des Jokers (David Hornsby) wehren.

Mit dem Zeichentrick-Stil, der Weihnachtsthematik und seiner jungen Hauptfigur ist Merry Little Batman in erster Linie ein Geschenk an die kleinen DC-Fans. Ältere Fans werden sich etwa über einen kleinen Seitenhieb in Richtung Batman Forever freuen, als ein Kostüm Damian die Schamesröte ins Gesicht treibt: Im Film von 1995 wurden bekanntermaßen die Bat-Nippel erfunden.

Wann kommt Merry Little Batman zu Amazon Prime?

Merry Little Batman soll am 8. Dezember 2023 zu Amazon Prime kommen. Regie bei dem DC-Animationsfilm führte Mike Roth, der zuvor unter anderem als Autor bei der Kult-Serie Phineas und Ferb tätig war.

Podcast: Die 5 spannendsten Filme im November bei Netflix, Amazon und Co.

Noch keine Idee, welchen Film ihr heute Abend schauen sollt? Wir stellen euch die vielversprechendsten Streaming-Filme im November vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob bei Netflix, Apple TV+ oder Disney+: Unter den Eigenproduktionen der Streaming-Dienste finden sich diesen Monat spannende Neuheiten. Mit dabei sind romantische Science-Fiction und der neue Netflix-Thriller von David Fincher.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.