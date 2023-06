In 3 Tagen kehrt eine der besten Sci-Fi-Serien des letzten Jahres mit Staffel 2 zurück, die ein heiß erwartetes Crossover enthält

Die 2. Staffel der Sci-Fi-Serie Star Trek: Strange New Worlds startet diese Woche in Deutschland. Wann und wo du die neuen Folgen streamen kannst, erfährst du hier.

Mit einer Durchschnittswertung der Moviepilot-Community von 7.3 zählt Star Trek: Strange New Worlds zu den besten Sci-Fi-Serien des vergangenen Jahres. Die Abenteuer des unendlich charismatischen Enterprise-Kapitäns Christopher Pike (Anson Mount) und seiner Crew waren eine riesige Überraschung: So überzeugend war die Star Trek-Reihe lange nicht mehr. Und jetzt steht schon Staffel 2 vor der Tür.

Ob die Sci-Fi-Fortsetzung an die Qualität der Auftaktstaffel heranreicht, finden wir schon in wenigen Tagen heraus. Star Trek: Strange New Worlds Staffel 2 startet an diesem Donnerstag, den 15. Juni. Hier erfährst du, wann und wo du die neuen Folgen streamen kannst.

Star Trek: Strange New Worlds streamt bei Paramount+: Das sind die Veröffentlichungstermine von Staffel 2

Parallel zur US-Ausstrahlung wird Staffel 2 von Star Trek: Strange New Worlds in Deutschland ab dem 15. Juni 2023 immer donnerstags bei Paramount+ * veröffentlicht. Die Staffel besteht aus insgesamt 10 Episoden:

Folge 1: The Broken Circle – ab 15. Juni

Folge 2: Ad Astra Per Aspera – ab 22. Juni

Folge 3: Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow – ab 29. Juni

Folge 4: Among the Lotus Eaters – ab 6. Juli

Folge 5: Charades – ab 13. Juli

Folge 6: Lost in Translation – ab 20. Juli

Folge 7: Those Old Scientists – ab 27. Juli

Folge 8: Under the Cloak of War – ab 3. August

Folge 9: Subspace Rhapsody – ab 10. August

Folge 10: Hegemony – ab 17. August

Ihr könnt die Folgen wahlweise im englischen Originalton oder mit deutscher Synchronisation streamen.



Das erwartet euch in Staffel 2 von Star Trek: Strange New Worlds

Wie bereits die erste Staffel wird auch Season 2 von Star Trek: Strange New Worlds wieder auf ein episodisches Format setzen. Das heißt: Jede Folge erzählt eine eigenständige Geschichte mit unterschiedlichen Genre-Einschüben.

Paramount+ Star Trek: Strange New Worlds Staffel 2

Das größte Format-Experiment in der neuen Staffel 2 wird ein Crossover mit der Animationsserie Star Trek: Lower Decks. In der von Jonathan Frakes inszenierten Episode (voraussichtlich Folge 7) werden Jack Quaid und Tawny Newsome Live-Action-Versionen ihrer Animations-Charaktere Brad Boimler und Beckett Mariner verkörpern.

Darüber hinaus können sich Fans in Staffel 2 auf einen Auftritt klassischer Klingonen, eine Zeitreise-Folge mit James T. Kirk (Paul Wesley), ein Gerichts-Drama à la Wem gehört Data?, Vulkanier-Comedy, Horror sowie die erste Musical-Folge im Star Trek-Universum freuen.

Bevor sich die Crew der Enterprise unter Captain Pikes Kommando wieder der Erforschung neuer Welten und Zivilisationen widmen kann, muss jedoch zuerst der Status Quo wiederhergestellt werden, der am Ende der ersten Staffel durchgewirbelt wurde. So verließ Lieutenant La'an (Christina Chong) die Enterprise für eine persönliche Mission und Nummer Eins Una Chin-Riley (Rebecca Romijn) wurde von der Sternenflotte aufgrund ihrer illyrianischen Herkunft verhaftet.

Wird Star Trek: Strange New Worlds bei Netflix oder Amazon streamen?

Star Trek: Discovery streamte 4 Staffeln lang bei Netflix, ehe sie aus dem Katalog verschwand. Die Serien Star Trek: Picard und Star Trek: Lower Decks streamen hingegen bei Amazon Prime Video. Mit einer Veröffentlichung von Strange New Worlds bei diesen Streaming-Anbietern sollten wir allerdings nicht rechnen.



Die Serie wird exklusiv für Paramount+ produziert, wo ihr alle bisherigen Star Trek schauen * könnt. Eine kleine Ausnahme gibt es trotzdem: Die erste Staffel von Strange New Worlds könnt ihr abseits von Paramount+ auch käuflich erwerben.

Neben einer Veröffentlichung auf DVD, Blu-Ray und 4K UHD könnt ihr die ersten 10 Episoden digital als Staffelpass bei Amazon und Apple TV kaufen. Für eine Episode in HD-Auflösung bezahlt ihr 2,99 Euro. Die komplette Staffel kostet 24,99 Euro.

