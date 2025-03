In 3 Tagen kommt eine neue Yellowstone-Serie zu Netflix: Sie dauert 9,5 Stunden und ist ein Meilenstein des Western-Genres

Fans des Serien-Hits Yellowstone macht Netflix in wenigen Tagen ein besonderes Geschenk. Am 12. März landet das nächste Kapitel der Westernsaga im Programm des Streamers.

Vor wenigen Wochen erst wanderte die 4. Staffel des Serien-Hits Yellowstone ins Programm von Netflix. In wenigen Tagen kommt jetzt schon Nachschub aus dem von Taylor Sheridan erdachten Western-Universum. Nein, Staffel 5 der Kevin Costner-Serie lässt immer noch auf sich warten. Stattdessen könnt ihr ab dem 12. März 2025 mit 1883 die packende Vorgeschichte der Dutton-Saga streamen.

Die beste Western-Serie: 1883 ist mehr als nur ein Yellowstone-Prequel

Etwa 140 Jahre vor den Erlebnissen von John Dutton und seiner Familie kämpfen deren Vorfahren im Jahr 1883 auf der beschwerlichen Reise durch die Great Plains in Richtung der letzten Bastion des noch unberührten Amerikas ums Überleben. An der Seite einer Karawane europäischer Pioniere werden sie unter anderem mit der gnadenlosen Natur, brutalen Banditen und rachsüchtigen indigenen Kriegern konfrontiert.

Schaut hier den Trailer zu 1883:

1883 - S01 Trailer (English) HD

Selbst wenn ihr Yellowstone nicht gesehen habt, solltet ihr die zehnteilige Miniserie keinesfalls verpassen. Von der Moviepilot-Community erhielt 1883 eine ausgezeichnete Bewertung von 8.2 Punkten. Das Yellowstone-Prequel landet damit auf der Spitzenposition der besten Western-Serien aller Zeiten.

Zur Besetzung der komplett von Taylor Sheridan geschriebenen Western-Miniserie gehören unter anderem Tim McGraw als James Dutton, dessen Ehefrau Faith Hill als Margaret Dutton, sowie Isabel May als Elsa Dutton und Sam Elliott als Siedlertreck-Leiter Shea Brennan. Yellowstone-Fans können zudem ein paar aus der Originalserie bekannte Stars in neuen Rollen entdecken: zum Beispiel Sarah Atwood-Darstellerin Dawn Olivieri als James' Schwester Claire Dutton.

1883 setzt allerdings kein Vorwissen über das Yellowstone-Universum voraus, hält für Fans aber einige spannende und auch emotionale Verweise bereit. So beleuchtet das Prequel die dramatische Geschichte von Elsa Dutton, die sowohl in der Mutterserie als auch im Spin-off 1923 als Erzählerin zu hören ist.

Bei Netflix seht ihr nur einen Bruchteil des Yellowstone-Universums

Wer vor allem bei Netflix in die Welt von Yellowstone eintaucht, bekommt dort nur einen Teil des Western-Franchise zu sehen. Neben dem am 12. März 2025 erscheinenden Prequel 1883 streamen aktuell nur die ersten vier Staffeln von Yellowstone im Netflix-Programm.

Bei Paramount+ könnt ihr derzeit Yellowstone Staffel 1 bis Staffel 5 Teil 1 sowie die Spin-offs 1883 und 1923 streamen. Das Serien-Prequel mit Helen Mirren und Harrison Ford in Hauptrollen läuft dort seit dem 23. Februar 2025 in der 2. Staffel, die erneut mit einer epischen Western-Erzählung begeistert.

Wer die letzten sechs Episoden von Yellowstone (Staffel 5 Teil 2) schauen möchte, kann diese momentan nur bei MagentaTV sowie beim Amazon-Channel AXN Black streamen. Bis Staffel 5 und das Serienfinale auf Netflix zu sehen sind, wird es noch eine ganze Weile dauern.

Taylor Sheridans Western-Universum besteht aktuell aus drei Serien und wird in Zukunft mit weiteren Spin-offs ausgebaut. The Madison ist ein Spin-off mit Michelle Pfeiffer, das bereits 2025 erscheint. In Planung sind zudem ein Prequel namens 1944, eine Yellowstone-Fortsetzung mit Beth und Rip sowie ein Spin-off über die 6666-Ranch in Texas.