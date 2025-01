Wer Yellowstone bei Netflix schaut, ist falsch und verpasst das Finale: Wo ihr Staffel 5 schon jetzt komplett streamen könnt

Wer die 4. Staffel von Yellowstone bei Netflix schaut, hat im Aschluss drei Optionen, die finale 5. Staffel der Western-Serie mit Kevin Costner in Deutschland zu streamen.

Seit dieser Woche können Fans des Serien-Hits Yellowstone endlich die 4. Staffel bei Netflix streamen. Allerdings ist die Neowestern-Geschichte über die Ranch der Familie Dutton damit noch nicht abgeschlossen. Die finale 5. Staffel wird noch lange bei Netflix auf sich warten, aber ihr könnt die letzten 14 Folgen bereits bei zwei anderen Diensten im Abo streamen.

Wo ihr Yellowstone Staffel 5 in Deutschland streamen könnt

Zwischen November 2022 und Dezember 2024 (inklusive einer gewaltigen Midseason-Pause) wurde die 5. und letzte Staffel von Yellowstone in den USA beim Paramount Network veröffentlicht. In Deutschland habt ihr aktuell drei Optionen, um das große Finale zu schauen:

Ohne Streaming-Abo könnt ihr die 5. Staffel von Yellowstone derzeit nur als digitale Kaufversion erwerben – unter anderem bei Apple TV und Amazon Prime Video *. Die komplette Staffel kostet in der HD-Variante aktuell 29,99€.



Wer nicht ganz so viel ausgeben möchte, kann Staffel 5 auch bei AXN Black streamen. Der Pay-TV-Anbieter ist sowohl via Vodafone und MagentaTV zusätzlich buchbar, als auch in Form eines Amazon-Channels, welchen Prime Video-Abonnent:innen für 3,99€ pro Monat hinzubuchen können.

Ab dem 31. Januar 2025 habt ihr jetzt noch eine weitere Streaming-Option. Wer ein Abo bei Magenta TV besitzt, kann alle 14 Folgen von Staffel 5 ab sofort via Magenta TV+ in der Flat schauen.

Wann kommt Yellowstone Staffel 5 zu Netflix?

Aktuell lässt sich noch nicht abschätzen, wann die 5. und letzte Staffel von Yellowstone bei Netflix erscheint. Möglich ist, dass Fans ein weiteres Jahr auf den Netflix-Release warten müssen und die neuen Folgen erst 2026 aufschlagen. Ebenso ist nicht klar, ob Netflix direkt alle 14 Folgen von Staffel 5 veröffentlichen kann, die bei ihrer Erstausstrahlung von einer 22 Monate (!) langen Pause getrennt wurde.



Abschied von Kevin Costner: Das erwartet euch in Yellowstone Staffel 5

In der 5. Staffel von Yellowstone hat John Dutton (Kevin Costner) als Gouverneur von Montana mehr Macht als bisher. All seinen Einfluss muss er nun einsetzen, um die Pläne eines Flughafenbaus auf dem Land seiner Familie zu verhindern. Unterdessen spitzt sich der Konflikt der Geschwister Beth (Kelly Reilly) und Jamie (Wes Bentley) immer weiter zu.

Hier könnt ihr den Trailer zu Yellowstone Staffel 5 schauen:

Yellowstone - S05 Trailer (Deutsch) HD

Bis zum Ende der Serie ist John Dutton allerdings nicht dabei. Nach Abschluss der ersten acht Folgen kam es zum Bruch zwischen Kevin Costner und Serienschöpfer Taylor Sheridan. Infolgedessen verließ der Hauptdarsteller die Serie, deren finale sechs Episoden die Geschichte der Yellowstone-Ranch nun ohne ihn abschließen.

Mehr Yellowstone-News:



Diese Yellowstone-Serien starten 2025 oder sind in Planung

Taylor Sheridans Western-Universum hat bereits zwei Ableger hervorgebracht und einige weitere werden in Zukunft noch folgen. Während zwei Yellowstone-Serien definitiv in diesem Jahr bei Paramount+ starten, befinden sich darüber hinaus noch drei weitere in Planung:

1923 (2. Staffel ab 23. Februar 2025): Prequel mit Helen Mirren und Harrison Ford

(2. Staffel ab 23. Februar 2025): Prequel mit Helen Mirren und Harrison Ford The Madison (2025): Spin-off mit Michelle Pfeiffer



(2025): Spin-off mit Michelle Pfeiffer 1944 (in Planung): Fortsetzung von 1923



(in Planung): Fortsetzung von 1923 Yellowstone Spin-off (in Planung): Fortsetzung von Yellowstone mit Beth und Rip



(in Planung): Fortsetzung von Yellowstone mit Beth und Rip Yellowstone: 6666 (in Planung): Spin-off über Ranch in Texas



Sollten alle aktuell geplanten Serien-Ableger tatsächlich erscheinen, könnte das Yellowstone-Universum schon bald ganze sieben Serien umfassen und wird damit zu einem der größten Serien-Franchises unserer Zeit.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.