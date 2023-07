In 3 Tagen startet der beste MCU-Film des Jahres bei Disney+ und das nur 3 Monate nach Kinostart

Holt die Kalender raus, in wenigen Tagen wartet bei Disney+ eins der Kino-Highlights des Jahres. Freut euch auf den emotionalen Abschluss der wohl besten MCU-Trilogie.

Im Mai stieß Guardians of the Galaxy Vol. 3 auf ein extrem positives Echo bei Fans wie Kritik. Die emotionale Geschichte drückte gänzlich ungewohnte Knöpfe in der Marvel-Welt. Neue MCU-Filme kommen inzwischen recht verlässlich zur Streaming-Plattform Disney+, wo die meisten Marvel-Produktionen zu Hause sind. Den Start von Guardians 3 in Deutschland hat Disney+ bereits offiziell angekündigt.

Wann kommt Guardians of the Galaxy 3 zu Disney+?

Am 2. August 2023 startet Guardians of the Galaxy 3 bei Disney+. Ihr müsst also nur noch drei Tage Geduld haben. Falls ihr euch schon länger auf den Streaming-Start freut, nehmt euch am Mittwochabend nichts vor: Der Film geht abendüberfüllende 2,5 Stunden.

Marvel-Fans lieben das Guardians of the Galaxy-Finale

Guardians of the Galaxy 3 ist laut der Moviepilot-Community der beste MCU-Film der letzten fünf Jahre. Er schaffte einen großartigen Bewertungsschnitt: 7,8. Damit ist er beliebter als die beiden Hype-Filme Spider-Man: No Way Home und Avengers: Endgame. Der letzte MCU-Film, der bei Moviepilot besser bewertet war, war Avengers: Infinity War mit 7,9 aus dem Jahr 2018. Mit Ant-Man 3 kam der andere MCU-Film des Jahres leider nur auf eine Wertung von 5,9.



Worum geht es in Guardians of the Galaxy 3?

Peter 'Starlord' Quill (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Rocket Raccoon (im Original gesprochen von Bradley Cooper), Nebula (Karen Gillan), Kraglin (Sean Gunn) und Groot (Vin Diesel) sind über den Verlust von Gamora (Zoe Saldana) immer noch nicht hinweggekommen. Denn das, was in den Infinity-Kriegen gegen Thanos zurückgekommen ist, ist nicht ihr einstiges Teammitglied.

Nun versuchen die verbliebenen Guardians of the Galaxy, sich an ihr neues Leben auf dem Planeten Knowhere zu gewöhnen. Doch dann meldet sich Rockets Vergangenheit zu Wort und Peter muss seine Team-Kollegen auf eine Mission führen, die bei ihrem Scheitern zur Auflösung ihrer Truppe führen könnte. Dabei hat nicht zuletzt der künstlich erschaffene Bösewicht Adam Warlock (Will Poulter) seine Finger im Spiel.

