In 3 Tagen startet die größte Sci-Fi-Serie, die Netflix je gedreht hat

Diese Woche startet bei Netflix die neue Serie der Game of Thrones-Macher. Es handelt sich um ein episches Science-Fiction-Epos, basierend auf dem Auftakt der gefeierten Trisolaris-Trilogie.

Was machen eigentlich D.B. Weiss und David Benioff? Die kreativen Köpfe hinter Game of Thrones gehörten vor ein paar Jahren zu den gefragtesten Serienmachern in Hollywood. Nach dem umstrittenen Finale der Fantasy-Serie und einem gescheiterten HBO-Projekt namens Confederate wurde es jedoch überraschend ruhig um das Duo.

Mit dem Start von 3 Body Problem melden sich die beiden diese Woche endlich mit einer neuen Serie zurück. Entstanden ist das ambitionierte Sci-Fi-Epos unter dem Dach von Netflix. Weiss und Benioff waren nicht allein am Werk. Um die komplexe Vorlage zu adaptieren, haben sie sich mit Alexander Woo (The Terror) zusammengeschlossen.

Gigantisches Sci-Fi-Epos: Die Game of Thrones-Macher bringen Cixin Lius 3 Body Problem zu Netflix

Die Geschichte von 3 Body Problem basiert auf dem gleichnamigen Roman des chinesischen Schriftstellers Cixin Liu, der hierzulande unter dem Titel Die drei Sonnen veröffentlicht wurde und den Auftakt der sogenannten Trisolaris-Trilogie bildet. Zu der gehören weiterhin die Bücher Der dunkle Wald und Jenseits der Zeit.

Hier könnt ihr den Trailer zu 3 Body Problem schauen:

3 Body Problem - Trailer (Deutsch) HD

Liu beschäftigt sich mit einer der spannendsten Sci-Fi-Fragen überhaupt: Gibt es da draußen im Weltraum irgendwo außerirdisches Leben? In 3 Body Problem erfährt die Menschheit die Antwort bereits in den 1960er Jahren, als die Astrophysikerin Ye Wenjie während der chinesischen Kulturrevolution den ersten Kontakt miterlebt.

Auf dem weit entfernten Planeten Trisolaris, der von drei Sonnen umkreist wird, existiert tatsächlich eine intelligente Spezies. Aufgrund der chaotischen Umlaufbahn der drei Sonnen sind die Verhältnisse auf Trisolaris jedoch furchtbar, sodass die Aussicht auf einen neuen bewohnbaren Planeten den Aliens sehr gelegen bekommt.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu 3 Body Problem bei Netflix

400 Jahre bleiben den Menschen, um sich auf die bevorstehende Invasion der Trisolarier vorzubereiten – dann werden die ersten Schiffe der übermächtigen Flotte auf der Erde landen. Ausgehend von dieser Prämisse entfaltet sich eine epische Science-Fiction-Geschichte, die sich über zahlreiche Figuren und Zeitebenen erstreckt.

3 Body Problem übertrifft sogar Game of Thrones: Netflix setzt große Hoffnungen in das Sci-Fi-Epos

Netflix hat bei 3 Body Problem keine Kosten und Mühen gescheut. Pro Folge ist ein Budget von 20 Millionen US-Dollar in die Produktion geflossen, wie das Wall Street Journal berichtet. Um das kurz ins Verhältnis zu setzen: Nicht einmal Game of Thrones war so teuer. Die finale Staffel kostete pro Folge nur 15 Millionen US-Dollar.

Netflix setzt große Hoffnungen in das Projekt und positioniert 3 Body Problems als einen der größten Serien-Blockbuster 2024. Ob sich ein Blick in die Großproduktion lohnt, verrät mein Kollege Max in seinem Serien-Check. In seinem Fazit schreibt er:

3 Body Problem macht zwar einiges anders als die Vorlage. Doch am Ende der acht Episoden bleibt das gleiche Gefühl zurück: Wenn ich fortan nachts in den Himmel schaue, habe ich Angst – vor den Bedrohungen aus dem All und den Menschen, die diese willkommen heißen.

Wann startet 3 Body Problem bei Netflix?

3 Body Problem startet am 21. März 2024 bei Netflix. Die 1. Staffel umfasst insgesamt acht Episoden, die alle ab dem Starttag als Stream zur Verfügung stehen. Dank der Vorlage ist auch reichlich Stoff für weitere Staffeln vorhanden. Offiziell verlängert wurde die Serie allerdings noch nicht. Vorerst muss die Debütrunde zum Start überzeugen.