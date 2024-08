In 33 Ländern auf Platz 1: Versaute Teenie-Komödie erobert Netflix, aber die Kritiken sind vernichtend

Die Netflix-Charts werden in zahlreichen Ländern von einer neuen Teenie-Komödie dominiert. Die Presse ist von dem Streifen jedoch wenig begeistert.

Die Film-Charts auf Netflix haben eine neue Nummer 1 ‒ und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in 32 anderen Ländern (via Flixpatrol ). Die Teenie-Komödie Incoming hat nach wenigen Tagen die Spitzenposition des Streamers erklommen, obwohl die Kritik nur wenig gute Worte für den Film übrig hat.

Teenie-Komödie Incoming ist die neue Nummer 1 bei Netflix: Die erste Highschool-Party artet aus

Den vier Neuntklässlern Benj (Mason Thames), Connor (Raphael Alejandro), Ruby (Thomas Barbusca) und Eddie (Ramon Reed) wird eine große Ehre zuteil. Sie sind als einzige aus ihrem Jahrgang auf eine waschechte Highschool-Party eingeladen. Das will sich Benj nicht entgehen lassen, denn er hat ein Auge auf die ältere Schülerin Bailey (Isabella Ferreira) geworfen und wittert hier seine Chance. Eines ist für die Grünschnäbel sicher: Diese Nacht werden sie niemals vergessen.

Netflix Incoming

Die Komödie stammt aus der Feder der beiden Brüder Dave Chernin und John Chernin (The Mick), die hier auch als Co-Regisseure fungierten und sich mit dem Film laut Netflix einen eigenen Lebenstraum erfüllen. So seien sie von Highschool-Partys fasziniert gewesen, seit sie als Kinder eine im Nachbarhaus beobachteten. Inspiration wurde unter anderem in den Genre-Klassikern Superbad, Ich glaub', ich steh' im Wald und Ich kann's kaum erwarten! gesucht.

Das Herzblut kann die Kritik bisher nicht teilen. So kommt der Streifen bei Rotten Tomatoes auf einen Score von nur 30 Prozent bei 20 Kritiken. Matt Donato von Collider fasst das Ganze wie folgt zusammen: "Incoming ist nicht der nächste Superbad ‒ er ist nur super schlecht." J. Kim Murphy von Variety findet versöhnlichere Worte für den Coming of Age-Film: "Die Chernins bekommen ein flottes Tempo hin, das diesen gewohnten Zutaten vor allem im Gag-Department, als in den dramatischen Komponenten des Films, Energie verleiht."

Selbst urteilen könnt ihr aktuell auf Netflix, wo Incoming seit dem 23. August 2024 im Streaming-Abo zu finden ist.

Podcast zum Ende einer Netflix-Ära: Filme wie Rebel Moon wird es nie wieder geben

Netflix steht vor der Wende. Filme wie The Irishman oder Rebel Moon sind Schnee von gestern, familienfreundliche Unterhaltung ist in, gleichzeitig soll die Filmqualität verbessert werden. Das versprechen zumindest manche Prognosen. Was ist dran?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist in den letzten fünf Jahren bei Netflix falsch gelaufen? Warum gehören Filme wie Rebel Moon zum alten Eisen? Und wie sieht die Zukunft aus? Diese und weitere Überlegungen stellen Jenny und Jan Felix in ihrer Diskussion über das Ende einer Netflix-Ära an.