In 4 Tagen kommt einer der größten Action-Filme aller Zeiten zu Amazon Prime: 3 Stunden pures Adrenalin in unglaublichen Bildern

Pünktlich zu Heiligabend sorgt Amazon Prime Video für eine aufregende Streaming-Bescherung und nimmt einen der größten Action-Filme in der Geschichte der bewegten Bilder ins Programm.

Letztes Jahr startete er im Kino, jetzt erobert er die heimischen Bildschirme: John Wick: Kapitel 4 kommt am 24. Dezember 2024 erstmals bei Amazon Prime Video ins Streaming-Abo und sorgt für knapp drei Stunden Action-Ekstase. Macht euch bereit für eine pausenlose Hatz mit Keanu Reeves, die einmal um den Globus führt.

Erstmals bei Amazon Prime: John Wick 4 sorgt ab Heiligabend für drei Stunden pure Action

Selbst nach drei Filmen und unzähligen Leichen ist John Wick noch nicht am Ende seines Rachefeldzugs angelangt. Im vierten Teil der Reihe verschlägt es ihn in die Wüste von Jordanien und ein Continental Hotel in Osaka. Dazu gesellt sich ein von Blitzlichtern durchströmter Club in Berlin und die rauen Pflastersteine Pariser Straßen.

John Wick: Kapitel 4 wartet mit einigen eindrucksvollen Schauplätzen auf, die von Regisseur Chad Stahelski im Handumdrehen in verwinkelte Action-Labyrinthe mit mehreren Ebenen verwandelt werden. Egal ob Faustkampf, Verfolgungsjagd oder ein traditionelles Duell mit Pistolen: Hier ist für jeden etwas dabei.

Hier könnt ihr den Trailer zu John Wick 4 schauen:

John Wick: Kapitel 4 - Trailer (Deutsch) HD

Spätestens mit diesem Epos hat sich die John Wick-Reihe im Action-Olymp verewigt und muss sich nicht länger vor den unsterblichen Meisterwerken des Genres verstecken. Stahelski zieht alle Register seines Könnens und packt jegliche Form von körperlicher Kollision in den Film, die er sich auch nur ansatzweise vorstellen kann.

John Wick 4 ist ein epochales Action-Meisterwerk, das ihr auf keinen Fall verpassen solltet

Aus der Distanz wirkt das womöglich überladen. Sobald man aber in die extrem stylishen Bilderwelten eintaucht, ist die Zeit schnell vergessen. 169 Minuten lang reiht sich ein wuchtiger Gänsehautmoment an den nächsten, während wir durch atemberaubend illuminierte Räume wandeln, in denen überaus kunstvoll Blut vergossen wird.

Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt oder einfach mal wieder schauen wollt: John Wick: Kapitel 4 ist eine ganz große Action-Empfehlung – nicht zuletzt aufgrund des brillanten Ensembles, das sich von Rina Sawayama und Donnie Yen über Hiroyuki Sanada und Scott Adkins bis hin zu Bill Skarsgård und Shamier Anderson erstreckt.

Am 24. Dezember 2024 erscheint der Film bei Amazon Prime Video im Abo. Das nächste Kapitel der John Wick-Reihe, namentlich Ballerina, startet derweil am 5. Juni 2025 in den deutschen Kinos. Darin schlüpft Ana de Armas in die Rolle der Auftragskillerin Eve Macarro, während Keanu Reeves als John Wick zurückkehrt.