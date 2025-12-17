In 4 Wochen startet die neue Star Trek-Serie: Sie bringt eine absolute Legende nach 25 Jahren zurück

Das Star Trek-Universum wächst: In einem Monat startet eine neue Serie, die uns in völlig neue Welten entführt. In Starfleet Academy erleben wir die Ausbildung junger Kadett:innen.

Seit seinen Anfängen mit der Serie Raumschiff Enterprise ist das Star Trek-Universum um zahlreiche Filme und Serien gewachsen und zählt zu den erfolgreichsten Sci-Fi-Franchises aller Zeiten. Während einige neuere Star Trek-Produktionen kürzlich abgesetzt wurden, sind auch stetig neue Projekte in der Mache.

So erschien in diesem Jahr zum Beispiel der Agenten-Thriller Star Trek: Section 31, der in der Community mit einem Rating von 3.1 bei knapp 150 Bewertungen eher mittelprächtig ankam. Womöglich bringt 2026 neue Hoffnung: Denn es wird frisches Futter für Trekkies geben. Mit Star Trek: Starfleet Academy startet eine Serie, die uns in völlig neue Welten entführt und dabei einen alten Bekannten zurückbringt.

Star Trek: Starfleet Academy spielt weit in der Zukunft – aber mit einem alten Bekannten

Starfleet Academy beschreitet auf der Star Trek-Zeitlinie neue Welten. Bloß eine einzige andere Serie hat jemals so weit in der Zukunft gespielt wie die kommende Produktion. Trotzdem dürfen sich Fans auf ein altbekanntes Gesicht freuen: Niemand Geringeres als Robert Picardo kehrt zurück, um in seine Rolle als Doktor in Star Trek: Raumschiff Voyager zurückzukehren.

Bei dem Doktor handelt es sich nicht um einen gewöhnlichen Schiffsarzt, sondern um das sogenannte MHN: das Medizinisch-Holografische Notfallprogramm. Also ein simulierter Arzt, der die Crew der Voyager sieben Staffeln lang unterstützte. Erst kürzlich beantwortete der Star Trek-Star eine brennende Frage zu seiner Rückkehr.

Mit Picardos Rückkehr erleben wir zum ersten Mal seit dem Ende von Star Trek: Raumschiff Voyager einen Hauptcharakter der Serie zurück in Aktion. Seine Rolle könnte endlich Antworten auf das Ende liefern, das Star Trek-Fans bis heute aufregt – allerdings ist es nicht der Doktor, der im Zentrum der neuen Serie steht.

Darum geht es in Star Trek: Starfleet Academy

Neben Robert Picardo kehren auch bekannte Gesichter aus Star Trek: Discovery zurück. Nach Berichten von Screen Rant werden Oded Fehr als Fleet Admiral Vance und Tig Notaro als Ingenieur Jett Reno zu sehen sein und die Brücke zwischen beiden Serien schlagen.

Im Zentrum der Handlung steht dabei der Nachwuchsoffizier Caleb Mir, gespielt vom Newcomer Sandro Rosta. Dieser sucht nach seiner verschollenen Mutter – dabei wird er unter die Fittiche von Holly Hunters Kanzlerin Nahla Ake genommen. Die Aufmachung wird manche an Teenie-Dramen wie Queer as Folk oder Skins erinnern und verspricht eine andere Perspektive auf die üblichen Star Trek-Geschehnisse.

Neben Rosta als Mensch erwarten uns auch ein junger Klingone (Karim Diane), eine Hologramm-Entität (Kerrice Brooks), ein junger Khionianer (George Hawkins), eine Admiralstochter (Bella Shepard) vom Volk der Dar-Sha und eine Betazoidin (Zoë Steiner).

Wann und wo startet Star Trek: Starfleet Academy?

Die ersten 4 Minuten von Starfleet Academy können Fans bereits jetzt sehen – ganze vier Wochen vor dem offiziellen Startdatum am 15. Januar 2026. Die Serie erscheint im Streaming-Abo auf Paramount+.

Die 1. Staffel wird 10 Folgen umfassen, von denen am 15. Januar zwei veröffentlicht werden, bevor danach im Wochentakt je eine weitere Episode folgt. Eine 2. Staffel wurde ebenfalls bereits bestätigt und sichert die Fortführung des Star Trek-Universums über nächstes Jahr hinaus.