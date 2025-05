In 6 Tagen kommt einer der größten Blockbuster 2024 erstmals ins Streaming-Abo

Gladiator 2 gehörte zu den am meisten erwarteten Filmen des Kinojahres 2024. In wenigen Tagen kommt das Historien-Epos von Ridley Scott erstmals ins Streaming-Abo.

Gladiator avancierte vor 25 Jahren bei Kritik und Publikum zu einem unglaublichen Hit und konnte unter anderem auch den Oscar für den besten Film mit nach Hause nehmen. Das Historien-Epos von Ridley Scott gilt auch heute noch als eines der besten Werke aus dem Oeuvre des Regisseurs und wird von zahlreichen Menschen geliebt.

Letztes Jahr kam mit Gladiator II endlich die heiß erwartete Fortsetzung ins Kino, in der Paul Mescal (Normal People) in die Rolle eines jungen und aufstrebenden Gladiators schlüpfte und damit Russell Crowe ablöste. Solltet ihr den Film auf der großen Leinwand verpasst haben, dürft ihr euch schon in wenigen Tagen auf den Streifen im Streaming-Abo freuen.

Gladiator 2 im Streaming-Abo: Darum geht's in Ridley Scotts Historien-Epos

Im Jahr 200 nach Christus ist der Traum eines gerechten Römischen Reiches, das sich Maximus (Russell Crowe) in Gladiator einmal erträumte, eine ferne Erinnerung. Stattdessen regieren dort zwei korrupte Kaiser-Brüder, die in ihrem Kolosseum noch größere und grausamere Unterhaltungswerte für die Obrigkeit abhalten. Der junge Hanno (Paul Mescal) wird nach einem Überfall auf sein Dorf versklavt und von dem wohlhabenden Aufsteiger Macrinus (Denzel Washington) für seinen Gladiatoren-Rennstall verpflichtet. Dabei sieht er die Chance, sich am Kaiserreich zu rächen.

Gladiator 2 mauserte sich 2024 mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 460 Millionen US-Dollar zu einem der größten Blockbuster des Jahres (via Box Office Mojo ). Die Kritik reagierte jedoch gespalten auf die heiß erwartete Fortsetzung von Ridley Scott. So hält der Film auch bei der Moviepilot-Community nur eine mäßige Wertung von 6/10 bei über 700 Stimmen. Christopher Nolan sprach hingegen in den höchsten Tönen von dem Historen-Epos und nannte Gladiator 2 sogar seinen persönlichen Lieblingsfilm des Jahres 2024.

Mehr zu Gladiator 2:

Wann und wo kommt Gladiator 2 im Streaming-Abo?

In wenigen Tagen könnt ihr euch im Streaming-Abo selbst eine Meinung bilden. Gladiator 2 zieht am 28. Mai 2025 ins Programm bei Paramount+ ein. Wenn ihr nicht mehr so lange warten wollt, könnt ihr den Blockbuster schon jetzt bei den üblichen VoD-Anbietern wie Amazon, Apple oder Magenta TV kaufen oder leihen.