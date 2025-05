Netflix hat es schon wieder getan: Spanischer Bridgerton-Ersatz nach 1 Staffel eingestampft

Bridgerton-Fans wurden erst vor wenigen Wochen mit einer spanischen Serie bei Netflix beglückt, die die Wartezeit bis Staffel 4 versüßt hat. Das Kostüm-Drama wird jedoch keine Fortsetzung erhalten.

Erst vor wenigen Tagen mussten Bridgerton-Fans die offizielle wie enttäuschende Nachricht verkraften, dass die 4. Staffel der beliebten Netflix-Serie noch bis 2026 auf sich warten lassen wird. Jetzt steht für Anhänger:innen des gepflegten Kostüm-Dramas eine weitere enttäuschende Nachricht ins Haus.

Denn Netflix hat eine neue Serie abgesägt, die erst vor wenigen Wochen mit ihrer 1. Staffel an den Start ging und Bridgerton-Fans so ganz vorzüglich die Wartezeit versüßen konnte. Die Rede ist von Handbuch einer Anstandsdame.

Handbuch einer Anstandsdame geht nicht weiter: Netflix setzt Bridgerton-Ersatz nach Staffel 1 ab

Wie What's on Netflix berichtet, hat Netflix die spanische Serie eingestampft. Handbuch einer Anstandsdame debütierte am 28. März 2025 auf dem Streamer und konnte dort vor allem Fans für sich gewinnen, die sonst mit Serien wie Bridgerton vorliebnehmen. Die Serie konnte insgesamt vier Wochen in den globalen Top 10 bei Netflix verzeichnen und hat es in 66 Ländern ins Serien-Ranking geschafft.

Offenbar blieben die Zahlen jedoch hinter den Erwartungen von Netflix zurück, denn die Serie wird keine 2. Staffel mehr erhalten. So konnte Handbuch einer Anstandsdame innerhalb der ersten vier Wochen knapp über 11 Millionen Views verzeichnen, was hinter weiteren Serien aus Spanien zurückblieb, die sich eine Verlängerung sichern konnten. Das erhöhte Produktionsbudget für eine historische Serie voller aufwändiger Kostüme und Sets konnte eine Fortsetzung laut What's on Netflix wahrscheinlich nicht stemmen.

Darum geht's in Handbuch einer Anstandsdame auf Netflix

Die Netflix-Serie dreht sich um die junge Elena Bianda (Nadia de Santiago), die im Madrid des Jahres 1880 eine Profession daraus gemacht hat, anderen Frauen ein gutes Heiratsmatch zu sichern. Als sie engagiert wird, drei Ehemänner für die drei Schwestern des angesehenen Hauses Mencia zu finden, wird sie vor ihre bisher größte Herausforderung gestellt. Denn mit dem Haus Mencia trudeln die Skandale bei Elena ein – sowie das erste Mal auch eigene Gefühle für einen Mann.

Handbuch einer Anstandsdame wurde von Gema R. Neira entwickelt, die bereits Die Telefonistinnen und Der Fall Asunta auf dem Streamer zu Hits machte. Alle acht Folgen findet ihr weiterhin auf Netflix – auch wenn keine neuen Episoden mehr dazukommen werden. Dafür dürft ihr euch weiterhin auf die 4. Staffel von Bridgerton freuen, die nächstes Jahr bei Netflix erscheint.

