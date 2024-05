In 7 Tagen startet die 3. Staffel eines der größten Netflix-Hits überhaupt ‒ mit Storyline, auf die Fans schon seit Jahren warten

Bridgerton geht in wenigen Tagen auf Netflix in die 3. Staffel. Darin nimmt sich die Serie eine Romanze vor, auf die Fans schon

Das romantische Historiendrama Bridgerton avancierte 2020 mit seiner 1. Staffel zu einer der größten englischsprachigen Netflix-Serien überhaupt. Mit rund 113 Millionen Views steht der Serienauftakt um die adlige Familie Bridgerton am Hofe der Londoner High Society des frühen 19. Jahrhunderts bis heute auf Platz 4 der meistgesehenen Serien auf dem Streamingdienst.

Nachdem die 2. Staffel 2022 folgte und sich auf einen weiterhin beachtlichen Platz 9 der Netflix-All-Time-Top-10 katapultieren konnte, warteten Fans bereits gespannt auf die 3. Staffel des Historiendramas. Das Warten hat nun endlich ein Ende. Denn in wenigen Tagen startet die 3. Staffel von Bridgerton auf Netflix.

Bridgerton Staffel 3 nimmt sich auf Netflix die lang erwartete Romanze um Penelope und Colin vor

Nachdem in der 1. Staffel die Romanze zwischen Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) und Simon Basset (Regé-Jean Page) im Zentrum stand und die 2. Staffel vordergründig die Liebesgeschichte von Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) und Kate Sharma (Simone Ashley) erzählte, nimmt sich die 3. Staffel eine Verbindung vor, die Fans bereits seit Beginn der Serie erwarten. Denn Penelope Featherington (Nicola Coughlan) und Colin Bridgerton (Luke Newton) treten endlich ins Scheinwerferlicht.

Netflix Sind Penelope (Nicola Coughlan) und Colin (Luke Newton) doch mehr als Freunde?

Dass Penelope eine Schwäche für Colin hegt, ist seit Beginn der Serie kein Geheimnis. Immer wieder haben wir der jungen Featherington-Tochter während der bisherigen 16 Folgen dabei zugesehen, wie sie dem drittältesten Bridgerton-Sohn schmachtende Blicke zuwarf. Das Finale der 2. Staffel ließ für Penelope jedoch scheinbar alle Hoffnung endgültig schwinden, denn sie überhörte zufällig, wie Colin gegenüber anderen Männern verlauten ließ, dass er niemals davon träumen würde, mit Penelope auszugehen.

In der 3. Staffel versucht Penelope, ihre Schwärmerei hinter sich zu lassen und sich einen anderen Gentleman der High Society zu angeln. Dabei bekommt sie Unterstützung von niemand Geringerem als ihrem langjährigen Kumpanen Colin, der von seinen ausgiebigen Sommerreisen nach London zurückgekehrt ist und dort mehr Eindruck hinterlässt denn je. Während Penelope anderen Männern schöne Augen macht, fängt Colin langsam, aber sicher an, zu zweifeln, ob er nicht doch tiefergehende Gefühle für Penelope hegt. Doch ist es nach all den Jahren zu spät?

Bridgerton Staffel 3 kehrt auf Netflix mit alten und neuen Gesichtern zurück

Die 3. Staffel von Bridgerton wird sich der Romanvorlage Romancing Mister Bridgerton * von Julia Quinn annehmen, dem vierten Band ihrer Bestseller-Reihe. Darin kehren neben Nicola Coughlan als Penelope und Luke Newton als Colin unter anderem Claudia Jessie als Eloise, Luke Thompson als Benedict, Jonathan Bailey als Anthony und Simone Ashley als Kate zurück.

Netflix Auch Jonathan Bailey und Simone Ashley kehren in Bridgerton Staffel 3 zurück

Phoebe Dynevor wird in den neuen Folgen hingegen nicht als Daphne zurückkehren. Ebenso wird auch Ruby Stokes in ihrer Rolle als Francesa Bridgerton fehlen. Francesca wird in der 3. Staffel stattdessen von Hannah Dodd (Enola Holmes 2) verkörpert. Weitere Neuzugänge sind Daniel Francis (Once Upon a Time), James Phoon (Wreck), Sam Phillips (The Crown) und Hannah New (Maleficent).

Wann startet Bridgerton Staffel 3 bei Netflix?

Die 3. Staffel von Bridgerton wird auf Netflix in zwei Teilen erscheinen. Die ersten 4 Folgen ziehen am 16. Mai 2024 ins Programm des Streamers ein. Weitere 4 Episoden folgen am 13. Juni 2024.

