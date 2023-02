Star einer der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt fehlt in Staffel 3, aber hat schon 20-Millionen-Trumpf in der Hinterhand

Netflix büßt in der 3. Staffel der eigenen Hit-Serie Bridgerton eine weitere Hauptfigur ein. Trotzdem gibt es bei dem Streaming-Dienst wohl bald ein teures Wiedersehen mit dem Star.

Bridgerton wurde vor zwei Jahren zu einem enormen Netflix-Erfolg, wodurch die Zukunft der titelgebenden Serien-Familie im romantischen Regency-England für mehrere Staffeln samt Spin-off gesichert ist. Die (in der Serie traditionsgemäß wechselnden) Hauptfiguren für Staffel 3 stehen zur Freude der Fans längst fest. Zugleich müssen wir in der kommenden Season aber auf einen weiteren großen Star verzichten, nachdem die Serie in Staffel 2 schon ihren ersten Hauptdarsteller verlor.



Bridgerton Staffel 3 ohne Daphne-Darstellerin Phoebe Dynevor

Dem Hollywood Reporter verriet Phoebe Dynevor, dass ihre Daphne in der 3. Staffel Bridgerton keinen Auftritt haben werde:

Leider [ist sie] in Season 3 nicht dabei. Möglicherweise in zünftigen Staffen wieder. Aber ich freu mich, Staffel 3 einfach als Zuschauerin zu gucken.

Netflix Bridgerton: Staffel 3 ohne Phoebe Dynevors Daphne

Da Bridgerton in jeder Staffel (gemäß Julia Quinns Buchvorlagen *) die Liebesgeschichte eines neuen Geschwisterkindes erzählt und Daphne ihre Lovestory schon in Staffel 1 ausleben durfte, war die Hauptfigur bereits in Staffel 2 nur noch in einer Nebenrolle zu sehen gewesen – was zum Teil wohl auch dem Problem ihres abwesenden Gatten Simon geschuldet war. Dass dem ausgestiegenen Regé-Jean Page als Duke of Hastings nun auch Phoebe Dynevor folgt, lässt das Happy End der zwei vorerst ganz off-screen, also abseits der weiteren Serien-Erzählung, stattfinden.

Der Überblick: 8 Staffeln Bridgerton sind bei Netflix möglich

Trotzdem müssen Bridgerton-Fans, die gern mehr von Phoebe Dynevor sehen wollen, nicht ganz auf ihre Netflix-Präsenz verzichten, denn laut IndieWire hat der Streaming-Dienst sich die Schauspielerin mit einem 20-Millionen-Deal gesichert.

Bridgerton-Star kommt in Erotik-Thriller zu Netflix zurück

Nachdem beim Sundance Film Festival Phoebe Dynevors neuer Film Fair Play gerade erst seine Premiere gefeiert hatte, schlug Netflix prompt zu und sicherte sich für den stattlichen Betrag von 20 Millionen Dollar die Vertriebsrechte an dem erotischen Thriller.

In Fair Play wird die Beziehung eines frisch verlobten Paares gefährlich auf die Probe gestellt: Denn die Aussicht auf eine begehrte Beförderung in der rücksichtslosen Finanzwelt, in der sie arbeiten, lässt Gefühle hinter Ambitionen und Erfolg zunehmend in den Hintergrund treten.

MRC Film/Netflix Erstes Bild zu Fair Play mit Phoebe Dynevor

Neben Bridgerton-Star Phoebe Dynevor spielt die zweite Hauptrolle in Chloe Domonts Fair Play Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story). Produziert wurde der Thriller unter anderem von Rian Johnson, der dem Netflix-Publikum mit seinem Knives Out-Sequel Glass Onion ebenfalls kein Unbekannter ist.

Bridgerton Podcast: Was den Netflix-Hit so einzigartig macht

Bridgerton ist eine der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt. Auch in der 2. Staffel, wo die Romanze die Hauptfiguren wechselt, macht sie wieder sehr viel richtig. Wir untersuchen Bridgertons Beliebtheit und Einzigartigkeit genauer.

Außerdem blicken wir voraus auf die großen Bridgerton-Pläne, die Netflix mit weiteren Staffeln und Spin-offs verfolgt und sprechen über Lieblingsfiguren sowie das inoffizielle Musical, das sie Serie hervorgebracht hat.



