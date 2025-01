In 7 Tagen startet die härteste Western-Serie von Netflix: Neuer Trailer entfesselt brutalen Überlebenskampf im Wilden Westen

In wenigen Tagen startet eine der spannendsten Western-Serien des jungen Jahres bei Netflix. Der neue Trailer zu American Primeval verspricht einen blutigen und gnadenlosen Überlebenskampf.

Der große Erfolg von Yellowstone geht nicht spurlos an der Serienwelt vorbei und das Genre des Western – ob klassisch oder modern – schwingt sich zu neuer Popularität auf. Allein Netflix hat für dieses Jahr gleich vier neue Western-Serien in den Startlöchern und führt schon in wenigen Tagen an den härtesten Ort des Wilden Westens im Jahr 1857.

Als Western-Thriller mit erschütternder Brutalität wird die Miniserie American Primeval keine Gefangenen machen, wie der neue von Netflix veröffentlichte "Mature-Rated" Trailer beweist.

Harter Western-Krieg im Jahr 1857: Das erwartet euch in Netflix' American Primeval

Im Jahr 1857 tobt im Grenzgebiet von Utah ein erbitterter Krieg zwischen mormonischen Milizen, der United States Army und indigenen Stämmen, während Kopfgeldjäger, dem Wahnsinn verfallene Siedler und die raue Natur der Rocky Mountains alles und jedem nach dem Leben trachten.

Schaut hier den neuen Trailer zur Netflix-Serie American Primeval:

American Primeval - S01 Trailer 2 (English) HD

Und so wird auch die Reise in den Westen Amerikas für die vor dem Gesetz fliehende Mutter Sara (Betty Gilpin) sowie das mormonische Ehepaar Jacob (Dane DeHaan) und Abish (Saura Lightfoot Leon) bald zum gnadenlosen Überlebenskampf.

Nach dem neuesten Trailer steht fest: American Primeval setzt die Welt Utahs zur Zeit des Mormonenkriegs schonungslos grausam in Szene und wird nichts für Zartbesaitete. So sehen wir bereits einen brutalen Angriff auf einen Siedlertreck, bei dem Dane DeHaans Charakter blutig und explizit skalpiert wird, während der von Taylor Kitsch gespielte Einsiedler Isaac mit Pistolen und Äxten seine Feinde zur Strecke bringt.

Hinter dem Projekt steht Regisseur Peter Berg, der auch alle sechs Folgen der Miniserie inszeniert. Und wer im Trailer bereits einige visuelle Parallelen zu einem gewissen Western-Thriller mit Leonardo DiCaprio erkannt haben will, liegt vollkommen richtig: Geschrieben wurde die Serie nämlich von Mark L. Smith, der auch am Drehbuch zu The Revenant - Der Rückkehrer mitwirkte.

American Primeval startet am 9. Januar 2025 bei Netflix mit allen sechs Episoden. Und es ist nicht die einzige spannende Serie, die im Januar an den Start geht:

