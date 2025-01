Die 20 größten Netflix-Serien 2025 – mit Yellowstone-Konkurrenz und Sci-Fi-Apokalypse, die seit 57 Jahren verfilmt werden soll

Welche neuen Netflix-Serien gehören 2025 unbedingt auf die Merkliste? Vom One Piece-Remake bis zum Western-Nachschub für Yellowstone-Fans haben wir die vielversprechendsten Highlights des Jahres herausgesucht.

Ein fantastisches Serienjahr liegt hinter uns und Netflix brachte 2024 wieder jede Menge Highlights hervor. Aber auf welche Neuheiten können sich Serienfans 2025 bei Netflix freuen, die abseits Dutzender neuer Staffeln von Hits wie Stranger Things, The Witcher oder Wednesday frische Geschichten versprechen?

Wir haben einen Blick auf die über 100 neuen Netflix-Serien 2025 geworfen und eine Auswahl an 20 kommenden Serien-Highlights zusammengestellt, die in diesem Jahr starten sollen und die ihr euch unbedingt vormerken solltet. Ob ihr nun Science-Fiction, spannende Krimis, packende Thriller oder epische Western mögt: Es ist für jeden Serien-Geschmack etwas dabei.

1. Netflix-Highlight 2025: Adolescence

Serie: Adolescence

Start: Frühjahr 2025

In Adolescence wird der 13-jährige Jamie Miller verhaftet, weil er eine Mitschülerin ermordet haben soll. Die düstere Thematik ist aber nicht das einzig spannende an der britischen Miniserie. Nachdem Hauptdarsteller Stephen Graham und Regisseur Philip Barantini bereits im Rahmen des One-Shot-Films Yes, Chef! zusammengearbeitet haben, wird auch jede der vier Folgen ihres Netflix-Projekts in jeweils einer langen Plansequenz ohne Schnitt erzählt.



2. Netflix-Highlight 2025: American Primeval

Serie: American Primeval

Start: 9. Januar

Wer Yellowstone sowie dessen raues Prequel 1883 bereits vermisst, sollte sich diese Western-Serie vormerken. American Primeval beleuchtet brutale Konflikte im Wilden Westen des 19. Jahrhunderts durch die Geschichten verschiedener Charaktere unterschiedlicher Kulturen und Religionen. Namhafte Stars wie Taylor Kitsch, Dane DeHaan und Betty Gilpin stehen dafür vor der Kamera. Geschrieben wurde die Serie von The Revenant-Autor Mark L. Smith. Regie führte Peter Berg.

3. Netflix-Highlight 2025: Bet

Serie: Bet

Start: 1. Jahreshälfte. Dreharbeiten wurde im Juli 2024 beendet.

Gelungene Live-Action-Adaptionen von Manga und Anime hat Netflix schon einige hervorgebracht. Nach One Piece, Yu Yu Hakusho und Alice in Borderland erwartet uns als nächstes die englischsprachige Verfilmung der Mangareihe Kakegurui über ein Elite-Internat, an dem Kinder reicher Eltern durch Glücksspiele die soziale Rangordnung an der Schule bestimmen. Hinter dem Projekt steht Simon Barry, der Schöpfer der Fantasy-Serie Warrior Nun.

4. Netflix-Highlight 2025: Black Rabbit

Serie: Black Rabbit

Start: 1. Jahreshälfte. Dreharbeiten bereits abgeschlossen.

Drei Jahre nach dem Ende von Ozark kehrt Jason Bateman als Hauptdarsteller (und Regisseur) einer neuen Netflix-Serie zurück und führt diese gemeinsam mit Jude Law an. Bateman verköpert in Black Rabbit aber kein kriminelles Genie, sondern den zerlotterten Vince, der das Leben seines Bruders in New York ins Chaos stürzt.

5. Netflix-Highlight 2025: Bone Palace

Serie: Bone Palace

Start: Dreharbeiten laufen seit Oktober 2024

Mit dem Agententhriller Bone Palace könnte uns bald eine Art deutsches The Night Agent erwarten. Dabei folgen wir zwei ehemaligen BND-Agent:innen (Felix Kramer und Susanne Wolff), die in Berlin ein Safe House überwachen. Als ihre Tarnung eines Tages auffliegt, geraten sie direkt ins Fadenkreuz rachsüchtiger Spione und Auftragskiller.

6. Netflix-Highlight 2025: Cassandra

Serie: Cassandra

Start: 6. Februar

Wie eine Black Mirror-Folge aus Deutschland aussehen könnte, zeigt uns demnächst die Miniserie Cassandra, in der das neue Eigenheim einer kleinen Familie bald zum Albtraum wird. Denn das älteste Smart Home Deutschlands ist nicht nur mit Retrocharme und Bildschirmen in jedem Zimmer ausgestattet ist, sondern auch einer künstlichen Intelligenz, die nach 50 Jahren Einsamkeit endlich einer neuen Familie dienen kann – und sie nie mehr gehen lassen will.

7. Netflix-Highlight 2025: Department Q

Serie: Department Q

Start: 1. Jahreshälfte. Seit Juni 2024 abgedreht.

Die Fälle des Sonderdezernats Q kennen Krimifans aus bereits sechs Verfilmungen der dänischen Carl Morck-Reihe des Schriftstellers Jussi Adler-Olsen. Bei Netflix bekommt die Vorlage nun eine englischsprachige Adaption, die Ermittler Carl Morck (Matthew Goode) nicht mehr in Kopenhagen, sondern im schottischen Edinburgh alte Mordfälle neu aufrollen lässt. Hinter dem Serien-Remake steht Scott Frank, der für Netflix zuvor die Serien Godless und Das Damengambit in Stellung brachte.

8. Netflix-Highlight 2025: Eternauta

Serie: Eternauta

Start: Vsl. Frühjahr 2025

Eine besonders spannende Science-Fiction-Serie bei Netflix stammt aus Argentinien und verfilmt den erstmals 1957 veröffentlichten Comic El Eternauta, in dem ein todbringender Schneefall alles Leben auslöscht, das ihn berührt. Eine Gruppe Überlebende muss nun in dieser von Außerirdischen hervorgebrachten Post-Apokalypse um die Zukunft der Menschheit kämpfen. Seit 1968 scheiterten zahlreiche Versuche, den Stoff zu verfilmen – bis jetzt.

9. Netflix-Highlight 2025: House of Guinness

Serie: House of Guinness

Start: 2. Jahreshälfte. Seit Ende 2024 abgedreht.

Mit Peaky Blinders erweckte Steven Knight das raue Birmingham der 1920er und 30er auf eindrucksvolle Weise zum Leben. Mit House of Guinness wendet der Serienschöpfer sich nun der Welt der Bierbrauer des 19. Jahrhunderts zu und erschafft ein komplexes Familienporträt von vier Geschwistern, deren Leben nach dem Tod ihres Vaters Benjamin Guinness in neue Bahnen gelenkt wird.

10. Netflix-Highlight 2025: Jenseits von Eden

Serie: Jenseits von Eden

Start: Vsl. Ende 2025. Dreharbeiten laufen bis März oder April.

Nach Blockbuster-Auftritten im MCU und Dune-Universum ist Florence Pugh als Nächstes in ihrer ersten Hauptrolle einer Netflix-Serie zu sehen, die John Steinbecks Romanklassiker Jenseits von Eden als Miniserie adaptiert. Ebenfalls zur Besetzung der epischen Familiensaga gehören Challengers-Star Mike Faist, Ciarán Hinds und Christopher Abbott.

11. Netflix-Highlight 2025: Last Samurai Standing

Serie: Last Samurai Standing

Start: im Laufe des Jahres

Eine der spannendsten japanischen Netflix-Produktionen, die 2024 starten, ist die Action-Serie Last Samurai Standing, die ein brutales Battle Royale im Jahre 1878 veranstaltet. Darin treten 292 kämpferische Samurai gegeneinander an, um ein Preisgeld von 100 Milliarden Yen zu ergattern.

12. Netflix-Highlight 2025: Mann unter Feuer

Serie: Man on Fire

Start: 2. Jahreshälfte. Dreharbeiten vsl noch bis Februar oder März

A.J. Quinells Roman Mann unter Feuer stand bereits Pate für zwei Spielfilme. Action-Thriller-Fans kennen vor allem die Version von 2004, in der Denzel Washington als Ex-Soldat John W. Creasy eine junge Dakota Fanning retten muss. Die Netflix-Neuauflage mit Yahya Abdul-Mateen II will aber noch weitergehen und auch andere Bücher der fünfteiligen Creasy-Romanreihe adaptieren.

13. Netflix-Highlight 2025: Monster: Ed Gein

Serie: The Original Monster

Start: vsl wieder im September

Die True Crime-Serien Dahmer - Monster und Monster: Lyle und Erik Menendez waren unglaubliche Erfolge für Netflix und 2025 startet nun die nächste "Staffel". Die neue Miniserie der Monster-Anthologie widmet sich der Geschichte des berüchtigten Mörders Ed Gein, der von Sons of Anarchy-Star Charlie Hunnam verkörpert wird.

14. Netflix-Highlight 2025: Out of the Dust

Serie: Out of the Dust

Start: Im Laufe des Jahres. Ist bereits abgedreht.

Fans von Psychothrillern und Sekten sollten sich die neue Serie Out of the Dust vormerken, die Sex Education-Star Asa Butterfield sowie Christopher Eccleston und Fra Fee zur Besetzung zählt. Die Geschichte folgt einem entflohenen Strafgefangenen, der bei einer christlichen Gemeinschaft Zuflucht sucht und dabei direkt ins Zentrum einer gefährlichen Sekte gerät.

15. Netflix-Highlight 2025: Pulse

Serie: Pulse

Start: Vsl. erste Jahreshälfte. Dreh seit August 2024 abgeschlossen.

Erwartet uns etwa bald die Netflix-Version von Greys Anatomy? Bei Pulse handelt es sich nämlich um eine Krankenhausserie, die nach dem Fall-der-Woche-Prinzip den medizinischen und romantischen Notfällen der Belegschaft einer Klinik folgt – allerdings nicht in Seattle, sondern im sonnigen Miami. Zum Cast gehören unter anderem Willa Fitzgerald (Reacher), Jessie T. Usher (The Boys), Jessica Rothe (Happy Deathday) und Justina Machado (Six Feet Under).

16. Netflix-Highlight 2025: The Abandons

Serie: The Abandons

Start: Im Laufe des Jahres. Seit Oktober 2024 abgedreht.

Wenn ihr nach dem Januarstart American Primeval noch nicht genug vom Wilden Westen des 19. Jahrhunderts bekommen habt, dann stillt das neue Serienprojekt von Sons of Anarchy-Schöpfer Kurt Sutter euren Western-Durst. Die Geschichte führt in die 1850er Jahre und folgt einer Matriarchin (Lena "Cersei" Headey), die gemeinsam mit ihren vier Adoptivkindern ihr Anwesen in Oregon gegen raffgierige Aristokraten verteidigen muss.

17. Netflix-Highlight 2025: The Boroughs

Serie: The Boroughs

Start: Vsl. 2 Jahreshälfte. Dreharbeiten bis Februar 2025.

Es gibt gleich zwei Gründe, warum sich Serienfans auf The Boroughs freuen sollten. Einerseits stehen die Stranger Things-Schöpfer Matt und Ross Duffer als Produzenten hinter dem Projekt. Spannend sind auch die Serienschöpfer: Die Sci-Fi-Geschichte rund um eine Gruppe Rentner, die mit einer außerirdischen Bedrohung konfrontiert werden, wurde nämlich von Jeffrey Addis und Will Matthews entwickelt, die zuvor für Netflix das atemberaubende Fantasy-Epos Der Dunkle Kristall in Stellung brachten.

18. Netflix-Highlight 2025: The One Piece

Nach der Live-Action-Adaption von Eiichiro Odas legendärer Piratensaga legt Netflix bald auch ein Anime-Remake von One Piece auf. Im Gegensatz zur seit 1999 laufenden Anime-Serie werden hierbei die Anfänge von Monkey D. Ruffy und seiner Strohhutbande aus der Eastblue-Saga in strafferer 25-Episoden-Form und mit einem neuen Animationsstil nacherzählt.

19. Netflix-Highlight 2025: The Residence

Serie: The Residence

Start: 20. März

Wird The Residence der nächste große Netflix-Hit? Die Chancen stehen gut, denn Produzentin Shonda Rhimes hat mit ihren bisherigen Netflix-Produktionen Bridgerton, Inventing Anna und Queen Charlotte jedes Mal einen Treffer gelandet. In dieser etwas anderen Whodunnit-Krimi-Serie folgen wir einer Detektivin, die einen Mord in der bekanntesten Villa der Welt aufklären muss: im Weißen Haus.

20. Netflix-Highlight 2025: Zero Day

Serie: Zero Day

Start: 20. Februar

Robert De Niro als pensionierter US-Präsident, der nach einer globalen Cyberattacke wieder aktiv wird: Das allein reicht schon aus, um zu wissen, das Zero Day ein Netflix-Highlight werden könnte. Ihr braucht noch weitere Gründe? Jesse Plemons, Connie Britton, Lizzy Caplan, Dan Stevens und Angela Bassett (als aktuelle Präsidentin!) gehören ebenfalls zum namhaften Cast der sechsteiligen Verschwörungsthriller-Serie.

Ein paar Serien-Highlights, auf die ihr hingegen nicht mehr warten müsst, stellen wir euch im Podcast vor:

Podcast: Die besten Serien 2024 im Rückblick

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 24 besten Serien vor, die es im Jahr 2024 zu entdecken gab.

Ob Videospiel-Überflieger Fallout, eine fantastische The Walking Dead-Rückkehr, das bildgewaltige Arcane-Finale oder geniale Sci-Fi-Entdeckungen: Diese Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.