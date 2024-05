In 9 Tagen startet der explosivste Sci-Fi-Film des Jahres: Das Action-Epos spielt 45 Jahre nach der Apokalypse und sieht unfassbar aus

In weniger als 10 Tagen erscheint absoluter Sci-Fi-Wahnsinn in den deutschen Kinos. George Millers aufwendiger Action-Kracher erzählt die Vorgeschichte eines Meisterwerks.

Sci-Fi-Genie George Miller brachte 2015 mit Mad Max: Fury Road ein absolutes Action-Meisterwerk ins Kino. Im Gedächtnis blieb seither nicht zuletzt Hauptfigur Furiosa, deren Vorgeschichte Furiosa: A Mad Max Saga in wenigen Tagen auf der Leinwand erscheint. In Sachen Aufwand steht das Prequel seinem Vorgänger offenbar in nichts nach.

Sci-Fi-Spektakel Furiosa: 200 Stunt-Leute drehten für eine Szene 2 Monate

Furiosa dreht sich um Furiosa (Anya Taylor-Joy/Alyla Browne), die als junges Mädchen von einer Bikergang um Dementus (Chris Hemsworth) entführt wird. Sie lernt, in der postapokalyptischen Wüste zu überleben und verübt schließlich ihre mörderische Rache.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Furiosa an:

Furiosa: A Mad Max Saga - Trailer 2 (Deutsch) HD

Laut Trailer spielt Furiosa 45 Jahre nach dem Zusammenbruch der Gesellschaft. Wie genau das mit der Timeline von Fury Road und den ersten drei Mad Max-Filmen zusammenhängt, ist nicht ganz klar. Aber vielleicht ist es auch völlig egal, wie Polygon suggeriert.

Fest steht, dass Furiosa ein richtig aufwendiges Action-Spektakel wird: Laut Aussagen des Produzenten Doug Mitchell und Taylor-Joy gegenüber Total Film gibt es im Film eine 15-minütige Sequenz, die 2 Monate an Drehzeit und fast 200 Stunt-Leute erforderte. Sie soll zeigen, wie "genial und furchtlos" die Hauptfigur ist.

Wann kommt Furiosa ins Kino?

Furiosa wird am 23. Mai 2024 im Kino erscheinen. Neben Taylor-Joy, Brown und Hemsworth sind unter anderem Charlee Fraser (Wo die Lüge hinfällt) und Tom Burke (The Souvenir) vor der Kamera zu sehen.

Fallout: Wie gut ist Amazons größte Sci-Fi-Serie des Jahres wirklich?

Fallout ist mit acht Folgen auf einmal bei Amazon gelandet und begeistert viele Fans der Videospielvorlage. Aber wie gut ist die Sci-Fi-Serie wirklich? Kann sie neben der Gaming-Community auch alle anderen Serien-Liebhaber:innen abholen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir steigen über die Welt des geliebten Spiele-Franchise ein und erklären dann, wie die Adaption funktioniert. Wir sprechen über die Figuren, die berauschend lebendige atomare Dystopie und diverse Easter Eggs. Ist Fallout die beste Sci-Fi-Serie des Jahres?