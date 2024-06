In 9 Tagen startet ein bizarrer Emma Stone-Film im Kino, der "Übelkeit bei Menschen verursachen wird"

Seid ihr bereit für den nächsten abgefahrenen Emma Stone-Film? Nach Poor Things meldet sich die Schauspielerin in wenigen Tagen mit ihrem neuen Werk auf der großen Leinwand zurück.

Es ist nicht so, als müsste Emma Stone noch irgendjemandem beweisen, was für eine grandiose Schauspielerin sie ist. In den vergangenen Monaten hat sie jedoch einen Lauf hingelegt, von dem die meisten Hollywood-Stars nur träumen können. Zuerst brillierte sie in dem abgründigen Sci-Fi-Fantasy-Märchen Poor Things, danach in der eigenwilligen Meta-Serie The Curse, die von Folge zu Folge bizarrer wurde.

Jetzt kündigt sich das nächste gefeierte Werk mit der zweifachen Oscargewinnerin an: Kinds of Kindness. Der Episodenfilm feierte im Mai seine Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes und erhält seitdem die wildesten Umschreibungen. Auch Co-Star Jesse Plemons (Killers of the Flower Moon) hat ein Versprechen abgegeben, das für Aufsehen sorgt. Kinds of Kindness dürfte für jede Menge Diskussionen sorgen.

Kinds of Kindness: Die nächste filmische Grenzerfahrung mit Emma Stone steht vor der Tür

"[In Kinds of Kindness] gibt es einige Sequenzen, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie bei vielen Menschen Übelkeit verursachen werden", erzählte Plemons dem Hollywood Reporter bei der New York-Premiere des Films vor wenigen Tagen. Schon zuvor erwähnte er gegenüber der Los Angeles Times , dass er beim Lesen des Drehbuchs eine ähnliche Reaktion hatte. Was in aller Welt kommt da für ein Film auf uns zu?



Hier könnt ihr euch den Trailer zu Kinds of Kindness anschauen:

Kinds of Kindness - Trailer (Deutsch) HD

Auf den ersten Blick klingt Kinds of Kindness recht unspektakulär. Der Episodenfilm erzählt drei voneinander unabhängige Geschichten über Menschen, die in der USA der Gegenwart leben. So weit, so gewöhnlich. Mit einem Blick in die Credits nimmt die Gewöhnlichkeit aber ein abruptes Ende. Gedreht wurde der Film von Yorgos Lanthimos.

Der griechische Regisseur und Drehbuchautor ist dafür bekannt, in seinen Filmen die Welt auf den Kopf zu stellen und seine Figuren in einer Spirale niemals endender Abgründe zu versenken. Eben noch ein Lachen, dann der Schock: Mit Stone hat er neben Poor Things auch das bissig-düstere Historiendrama The Favourite gedreht.

Lanthimos verfolgt in jedem seiner Filme verstörende Gedankenexperimente, die er wie die Bizarro-Version von Wes Anderson in Szene setzt. Der fast dreistündige Kinds of Kindness wartet mit gleich drei dieser ungemütlichen Geschichten auf. Kein Wunder, dass es bei diesem Volumen Plemons früher oder später den Magen umgedreht hat.

Wann startet Kinds of Kindness im Kino?

Kinds of Kindness startet am 4. Juli 2024 in den deutschen Kinos. Neben Emma Stone und Jesse Plemons gehören Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie und Hunter Schafer zum Cast.