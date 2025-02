In 97 Ländern auf Platz 1: Sci-Fi-Abenteuer mit Scharfschützen über Monster-Schlucht bricht Streaming-Rekord

Vor wenigen Tagen ist im Stream ein Sci-Fi-Abenteuer gestartet, das mittlerweile Rekorde bricht und unzählige Fans gewonnen hat. Selbst Brad Pitt und George Clooney haben im Vergleich das Nachsehen.

Eine Romanze mit Scharfschützen, die über das mysteriöse Böse einer finsteren Schlucht wachen: So in etwa ließe sich das Sci-Fi-Abenteuer The Gorge beschreiben, das seine besten Seiten erst auf den zweiten Blick offenbart. Unzählige Fans sind dennoch von dem Apple TV+-Film begeistert. Es ist die mittlerweile erfolgreichste Filmpremiere des Streamers.

Sci-Fi-Abenteuer mit Scharfschützen-Romanze vertreibt Brad Pitt und George Clooney

Wie Deadline berichtet, hat The Gorge mittlerweile den ersten Platz unter den exklusiven Filmtiteln auf Apple TV+ eingenommen: Es handelt sich laut Bericht über den besten Original-Filmstart seit Bestehen der Plattform. Der bisherige Spitzenreiter, die Krimi-Komödie Wolfs mit Brad Pitt und George Clooney, muss die Krone abgeben.

Schaut euch hier den Trailer zu The Gorge an:

The Gorge - Trailer (Deutsch) HD

Die Begeisterung der Fans zeigt sich auch in präziseren internationalen Zahlen auf Flixpatrol . Dort steht The Gorge in ganzen 97 Ländern auf Platz eins der am meisten gestreamten Apple TV+-Filme dieser Woche.

In The Gorge spielen Miles Teller (Whiplash) und Anya Taylor-Joy (Furiosa) zwei Scharfschützen, die von ihren Ländern zu den unterschiedlichen Enden einer geheimnisvollen Schlucht geschickt wurden. Von ihrem jeweiligen Wachturm aus sollen sie den Abgrund unter sich bewachen. Auf welche Gefahr sie warten, wissen sie nicht.

Eigentlich sollen Tellers und Taylor-Joys Figuren keinen Kontakt miteinander pflegen, aber mit der Zeit stellt sich unter beiden die Neugierde ein. Je besser sich die beiden kennenlernen, desto höher wird auch der Preis, den sie womöglich zahlen müssen: Denn unter ihnen schwelt tatsächlich eine Bedrohung, die sie beide auslöschen könnte.

The Gorge stammt von Regisseur Scott Derrickson (Doctor Strange, Sinister). Das Drehbuch zum Sci-Fi-Abenteuer hat Zach Dean (The Tomorrow War) geschrieben.