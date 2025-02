Neues Horror-Abenteuer mit Scharfschützen über Monster-Schlucht: Hinter dem Streaming-Start steckt zum Glück mehr als gedacht

Einen Genre-Mix der abgedrehteren Sorte könnt ihr ab sofort mit The Gorge streamen. Und ja, es gibt einen Grund, warum das Horror-Action-Abenteuer gerade heute startet.

The Gorge heißt übersetzt so viel wie "die Schlucht" und fasst damit schon das Wichtigste des ungewöhnlichen Abenteuerfilms zusammen, der ab heute streamt: Zwei Scharfschützen der Extraklasse werden von der US-Regierung und Russland rekrutiert, um auf Wachtürmen westlich und östlich eines Abgrundes das Böse im Auge zu behalten, das aus der Tiefe heraufsteigen könnte.

Das klingt nach einem Action-Abenteuer mit Sci-Fi- bzw. Horror-Anteilen und auch wenn The Gorge bei Apple TV+ genau das bietet, hat der Film zum Glück noch mehr in petto.

Das Horror-Abenteuer The Gorge besticht auf den ersten Blick mit ungewöhnlicher Idee und überzeugender Star-Besetzung

Regisseur Scott Derrickson hat sein Händchen für übernatürliche bis unheimliche Stoffe in Filmen wie Doctor Strange, Sinister und The Black Phone hinreichend bewiesen. Die in The Gorge von Anfang an unterschwellig vorhandene Spannung versteht sich also fast von selbst, auch wenn er seinem Œuvre hier neue Genre-Facetten hinzufügt.

Hauptdarstellerin Anya Taylor-Joy als osteuropäische Sniper-Schützin verschmilzt ihre actiongestählte Furiosa-Persona mit der Schlagfertigkeit ihrer Emma. Sogar ihr Schachtalent aus Netflix' Das Damengambit darf sie kurz nochmal auspacken, um sich als perfekte Besetzung zu empfehlen. Ihr gegenüber gibt Miles Teller (nach drei Jahren Schauspielpause seit The Offer und Top Gun: Maverick) einen charmanten US-Einzelgänger, der nicht nur den Abzug seiner Waffe bedienen, sondern auch Gedichte schreiben kann. Zusammen trägt das überzeugende Star-Duo den Film auch durch die absurderen Handlungsschlenker.



Denn natürlich halten die zwei Profi-Schützen Drasa und Levi das Kontaktverbot auf ihren gegenüberliegenden Wachposten nicht lange ein und verständigen sich mit Fernglas-Botschaften. Und selbstverständlich bleibt es nicht dabei, die aus dem "Tor zur Hölle" heraufsteigenden Kreaturen nur abzuschießen, wenn in der Tiefe auch die Wahrheit über ihren eigentümlichen Posten wartet. Doch überraschenderweise rastet The Gorge neben allen übernatürlichen Bedrohungen und Action-Seiltänzen an anderer Stelle ein: als Rom Com am Abgrund.

The Gorge funktioniert vor allem als romantische Komödie

Dass im Trailer schon die Funken fliegen und Apple TV+ den Film am Valentinstag veröffentlicht, hätten eigentlich schon entscheidende Hinweise sein sollen. Dennoch kommt es als (angenehme) Überraschung, dass The Gorge kein Actionfilm mit Lovestory, sondern ein Liebesfilm mit Action-Anteilen ist.

Die Liebesgeschichte von Levi und Drasa hält die wilde Genre-Krake, als die The Gorge daherkommt, auf Kurs. Mehr noch: Der Film lehnt sich genüsslich in seine Romantik hinein. Zum einen als verbotene Romeo-und-Julia-Beziehung auf unterschiedlichen Seiten des Abgrunds, beziehungsweise des Russland-USA-Konflikts. Zum anderen, wenn The Gorge sich immer wieder erstaunlich viel Zeit für kleine Gesten nimmt – wie die Tatsächlich Liebe-Botschaften auf Schreibtafeln (nur ohne die Stalker-Komponente, weil beide wissen, dass sie sich beobachten).



Den abgehärteten Scharfschützen bei ihrer teils unbeholfenen Annäherung zuzusehen, entpuppt sich als bestes Romantikkomödien-Futter. Das Rätsel der Schlucht klärt The Gorge natürlich trotzdem auf und auch die Action samt unheimlichen Horrorgestalten kommt nicht zu kurz. Aber wenn der Film droht, seine Liebenden auseinanderzureißen, ist das mitreißender als jedes Monster-Geheimnis und jeder Sigourney Weaver-Auftritt es sein könnte.

Ob ein solcher Ausflug in unterschiedlichste Genre – als Paar oder allein – einem am Ende zu abgedreht ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Fest steht aber, dass der neue Apple-Film als ungewöhnliches Abenteuer etwas Neues ausprobiert und dies einen durchaus hohen Unterhaltungswert mit sich bringt. Also zückt die Waffen und zielt auf eure Herzen.