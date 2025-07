In Bridgerton Staffel 4 gibt es eine überraschende Verbindung zum Spin-off Queen Charlotte

Was in keiner Serie fehlen darf, ist ein passender Soundtrack. So auch in Bridgerton. Hier hat Komponist Kris Bowers eine spannende Idee für Staffel 4 entwickelt.

Wie heißt es noch so schön? Wo Worte enden, beginnt die Musik. Das scheint sich in Bridgerton zu bewahrheiten. Hier hat Komponist Kris Bowers auf eine interessante Parallele zwischen der 4. Staffel und der Miniserie Queen Charlotte hingewiesen. Für Kris Bowers gibt es ein zentrales Thema, das Bridgertons neueste Staffel mit Queen Charlotte verbindet Bridgerton-Komponist Kris Bowers hat in der kommenden 4. Staffel ein hörbares Easter Egg für aufmerksame Zuschauer:innen (oder in diesem Fall, Zuhörer:innen) der Serie platziert, wie Collider im Mai berichtete: Ich habe einen etwas anderen Sound kreiert, was in Bezug auf die neue Instrumentierung und die Herangehensweise an die Musik für die Welt von Bridgerton sehr viel Spaß gemacht hat. Für mich [persönlich] gibt es eine leichte Verbindung zu Queen Charlotte, weil man Leute sieht, die man in der High Society vielleicht nicht so häufig sieht. In Bridgerton folgen wir bereits seit drei Staffeln den romantischen Verwicklungen der Familie Bridgerton und ihrer Sprösslinge, wobei in jeder Staffel ein neues Paar und dessen Geschichte im Vordergrund steht. In der derzeit produzierten 4. Staffel erleben wir die Romanze zwischen Benedict Bridgerton (Luke Thompson) und Sophie Baek (Yerin Ha). Die beiden lernen sich – sozusagen anonym – auf einem Maskenball kennen (und lieben). Nur um sich kurz darauf im echten Leben gegenüberzustehen: er als Aristokrat, sie als Hausmädchen. Im viktorianischen London ist dies aufgrund ihres Standesunterschieds ein Problem. Dabei gibt es eben die von Bowers angesprochene inhaltliche Parallele zu der Miniserie Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte. Obwohl die Serie sich auf romantische Themen fokussiert, geht es auch um Charlottes Identität als Schwarze Frau und Adelige (bzw. Königin), die in der rassistisch geprägten Gesellschaft aus der Alternative-History-Serie nicht selbstverständlich hingenommen wurde. Auch interessant: Bridgerton-Ersatz: Jetzt stoßen Harry Potter- und Outlander-Stars zum Cast

Bridgerton Staffel 4 soll mit großer Änderung kommen Die thematische Verbindung der beiden Serien durch die Musik hervorzuheben, ist eine interessante Idee. Ein wenig müssen sich Bridgerton-Fans aber noch gedulden, bis die heiß ersehnte 4. Staffel endlich da ist. Die neuen Folgen kommen erst 2026.